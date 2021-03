En la mitad del escndalo por el ofrecimiento de una vacuna para la covid-19 a Beatriz Sarlo por la parte del gobierno bonaerense, el exministro y secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, manifest su sorpresa por mostrarse mencionado en el e-e correo electrónico que le mandaron a la ensayista: Jamás pens que iba a ser tamao influencer.

Sarlo confes este mircoles frente a la Justicia que quien le ofreci una vacuna Sputnik V por fuera de la campaa de vacunacin fue la mujer del gobernador Axel Kicillof, Soledad Quereilhac, en el contexto de una supuesta estrategia diseada por el oficialismo para inocular a personas reconocidas con la meta de enseñar la eficiencia del frmaco ruso.

El pecado original debe ver con que se planific una campaa de concientizacin en el momento en que todava no se encontraba probada de forma contundente la eficiencia y seguridad de la Sputnik V, y adems no haba disponibilidad de vacunas, lo que era producir esperanzas que no se iban a poder cumplir, algo que por último ocurri, seal Rubinstein en el software Únicamente una vuelta milésimas de segundo, del canal TN.

En ese sentido, el exfuncionario del gobierno de Cambiemos lo compar con los vacunatorios de privilegio y tras rememorar que l estuvo en el instante en que Sarlo revelaba por vez primera el ofrecimiento, seal que la intelectual revel esta informacin en el momento en que la Justicia se lo requiri. Me pareci poco afortunado pues es una parte de una trama que crea bastante rechazo, acot.

De todas formas, Rubinstein coment su sorpresa en el momento en que vio su nombre en el correo electrnico que el editor de Siglo XXI, Carlos Daz, le envi a Sarlo. No s si lo escuchaste pero esta maana Rubinstein mencionó que l no ve inconvenientes con la vacuna rusa y que se vacunara. Pienso que es una declaracin fundamental a fin de que por lo menos en este asunto tan esencial dejemos de sacarnos los ojos, escribi Daz en la posdata del artículo.

Jamás pens que iba a ser tamao influencer, brome Rubinstein entre risas.

Reanudando la errada estrategia de vacunacin a los conocidos, el exfuncionario de Salud indic que se trat de un concepto a destiempo, pues la campaa se encontraba pensada en el instante en que la provisin no se encontraba asegurada, sumndose a que la poblacin que se pretenda modlica formaba una parte de los conjuntos no atacables, lo que provoc muchas contradicciones.