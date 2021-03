La China Suárez se considera como entre las celebridades mucho más predominantes de la Argentina, adjuntado con Lali Espósito y Delfina Chaves. La actriz comparte de manera frecuente sus outfits mucho más audaces y sus misterios para sostenerse joven. En este contexto, la intérprete impactó a todos con una inesperada observación hacia sus entusiastas mucho más leales: “No lo procuren”. ¿Qué va a haber pasado?

La pareja de Benjamín Vicuña confesó, por medio de sus historias de Instagram que se cortó el pelo en su casa. Lo logró de madrugada y el resultado no fue el que aguardaba. Por tal razón, la personalidad bromeó en sus comunidades, al tiempo que alertaba a sus fieles de que no trataran de proseguir sus pasos. “En el momento en que se me ocurrió cortarme el pelo una madrugada. No lo procuren en sus viviendas”, escribió, al lado de una tierna imagen de con Magnolia en sus brazos.

Últimamente, la China Suárez cumplió 29 años y lo festejó a lo grande con sus conocidos cercanos. A lo largo de la celebración, la mediática publicó distintas vídeos donde se ve gozando de su día particular. Mostró datos de la vajilla usada, tal como de la iluminación y catering escogido. “Na, bueno. No sé qué decirles… ¿Tienen la posibilidad de ver esto por favor? ¿Puedes venir todos y cada uno de los findes a casa?”, lanzó la top en el momento en que descubrió el estilo vintage con el que se había listo la mesa de la celebración.

“Pasé un cumpleaños tan pero tan hermoso y lleno de amor. Merced a todos por sus saludos y buenos deseos”, manifestó la mamá de Rufina en su cuenta oficial de Instagram. Además de esto, compartió una filmación de lo que ocurrió en su agasajo. Al dar a conocer la grabación donde hace aparición con la torta de su cumpleaños, exteriorizó: “Voy a ver este vídeo una y mil ocasiones mucho más. Tengo los más destacados amigos y familia de todo el mundo. No estuvieron todos presentes por obvias causas”.

Entre los ausentes en la asamblea fue Benjamín Vicuña, el que estaba fuera cumpliendo con sus compromisos laborales. Sin embargo, le dedicó unas agradables expresiones: “Muy feliz cumpleaños a la mujer de mi vida”. Esa oración fue redactada por su puño y letra en una carta que tenía dibujadas unas flores, aspecto predilecto de Eugenia. ¿Cuál va a ser la próxima sorpresa de Suárez para sus seguidores?