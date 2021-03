Mica Viciconte goza de una gran popularidad, gracias a su desempeño como modelo y panelista, al igual que otras celebridades como Nicole Neumann, la exmujer de su actual pareja, Fabián Cubero. La blonda tiene un romance con el exfutbolista desde hace 3 años. En este contexto, la figura pública tuvo una sorpresiva reacción cuando le mencionaron a Neumann.

A pesar del la intensa historia de amor que profesan los mediáticos en las redes sociales, Fabián vive una tortuosa relación con Nicole, la madre sus 3 hijas, Indiana, Allegra y Sienna. Un notero de “Implacables” abordó a la deportista y esta evitó el tema. No obstante, arrancó hablando de sus planes con Cubero: “Tengo el deseo de ser madre, tengo ganas, pero nunca encuentro el momento. Siempre trabajo, trabajo, trabajo. En algún momento voy a decir ‘bueno, listo’. Pero por ahora no».

Luego de un tiempo sin guerra mediática entre ambas partes, el cronista se atrevió a preguntarle a Mica Viciconte por Neumann: «¿Las cosas con Nicole Neumann se solucionaron, después de todo el tema legal? ¿Sigue el tema del bozal?». Mica se fue sin responder, simulando que alguien la llamaba, entre risas: «¿Voy ahora? Dale, dale. Gracias». ¿Por qué no contestó al comunicador?

La guardavidas no se muestra igual de reservada con otros temas, ya que, hace poco, arremetió duramente contra Ivana Nadal. La morocha publicó, en sus historias de Instagram, una postura en contra del barbijo. Tras sus dichos sobre el Covid-19, la mediática se ganó las críticas de muchas figuras públicas, entre ellas, Viciconte. Durante el ciclo radial “Show Attack”, la rubia no tuvo piedad con Ivana.

“Me da vergüenza, hay gente que se está muriendo. Flaca, ¿dónde estás? Se ve que no le tocó a nadie de cerca para decir esta pel**. No des un mensaje del cual estás equivocada. Quieras o no, Ivana es una comunicadora y hay gente que la escucha. Eso que está comunicando lo tiene que decir un médico. ¡Me saca! Si vos no te asesorás, no pensás y no preguntás a un médico y no querés entender que hay situaciones graves… Entonces estás viviendo arriba de una palmera”, expuso la influencer contra Nadal en aquel momento.