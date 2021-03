La National Football League (NFL) y la NFL Jugadores Association acordaron un encuentre salarial de 182.5 millones de dólares estadounidenses por equipo para el 2021, una muy adelantada caída del 8 por ciento respecto a la temporada pasada. La liga notificó a los equipos del número oficial a través de un memorando.

Los encuentres salariales crecieron de año en año desde el 2011 en grupo con el desarrollo de los capital, pero una caída de 92 por ciento en asistencia a lo largo de la pandemia de COVID-19 produjo una disminución de los capital en el 2020 y el máximo salarial fue de 198.2 mdd. El aviso significa una mala novedad para diez equipos que están arriba del encuentre salarial, cuando menos diez.

Minnesota Vikings, Tampa Bay Buccaneers, New York Giants, Green Bay Packers, Atlanta Falcons, Chicago Bears, Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles, New Orleans Saints y Los Angeles Rams, según datos de Over the Cap. Esto es que los últimos 2 finalistas del Super Bowl, tal como otras 4 franquicias que estuvieron en Playoffs están en serios aprietos.

Los equipos, entonces, tienen que realizar el límite del encuentre salarial el próximo miércoles 17. Se empezó la planeación para esto ya hace un año, pero se estima que liberen a un número inusualmente prominente de players al mercado abierto para, así sea ponerse bajo el límite, o para hacer el espacio preciso bajo el mismo para encargarse de otras pretensiones de plantilla.

El máximo salarial probablemente asimismo va a impedir el desarrollo de contratos de encuentre de mercado. Se estima que el mal sea temporal, ya que la asistencia se acrecentará en el 2021 y, más que nada, la NFL trabaja finalmente los nuevos contratos de transmisión, los que se aguardan eleven los capital bastante alén de los escenarios anteriores a la pandemia.