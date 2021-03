Hace unas semanas Lady Gaga vivió entre los instantes mucho más angustiantes de su historia en el momento en que un par de hombres armados atacó al paseador de sus perros y cargaron con . Para su buena suerte los perros fueron devueltos sanos y salvos a la estación de policía y si bien no se han preciso los causantes, las indagaciones avanzan.

En el momento en que los perros aún no habían aparecido, la artista ofreció una recompensa de quinientos mil de dólares estadounidenses, pero este monto no fué entregado a la mujer que en teoría se logró con Gustav y Koji. Los uniformados aconsejaron a la artista no dar la recompensa hasta el momento en que las indagaciones lleguen a mayores datos.

Según el medio especializado TMZ no hay pruebas de que la mujer formara una parte de los criminales que dejaron malherido al paseador de los perros, pero sí existe la oportunidad de que esté enlazada de otro modo con el ataque. La policía piensa que ha podido estar implicada en la planificación o el encubrimiento.

Según los reportes de la prensa local, los agentes asimismo manejan que se intente un ritual de iniciación de una banda callejera por su proliferación en Los Ángeles. En las imágenes tomadas por los shoppings próximos se ve de qué manera Ryan Fisher no se encontraba cerca de los asaltantes, por lo que no había necesidad de dispararle. Esto último apuntaría a delito de bandas.

En el momento en que ocurrió el hurto Lady Gaga estaba en Roma grabando una exclusiva película, donde continúa aún. Últimamente fue vista abandonando el hotel donde se hospeda, en la ciudad más importante de Italia con un despliegue de seguridad con el que busca blindarse frente malas pretenciones. Las fotografías circulan en las comunidades como Twitter donde se abrió un enfrentamiento.