Fuertísimo. De esta manera fue lo que se ha podido ver en las últimas horas en «Corte y Confección Conocidos» el software que Andrea Politti conduce por medio de la pantalla de Canal Trece. La personaje principal de esta historia fue ni más ni menos que Barbie Vélez, que sin poder contener las lágrimas, convulsionó a todo el estudio con el diseño que efectuó inspirado en Elsa Serrano, y asimismo con su relato.

Fue la jurado Vero de la Canal, la primera en charlar de su creación. «En el momento en que la vi a Sofi, que es divina y que todo le queda increíble, dije ‘Qué buena versión’, está inspirada en Elsa, el tema de los hombros, esos puños, que siempre y en todo momento hacía como énfasis, naturalmente los lunares. Lo vi con un dejo de modernidad, pero en el momento en que se dio vuelta en la segunda pasada, abrió y vio el pantalón, me conmovió», aseveró.

«Pienso que el día de hoy el desafío te inspiró bastante y veo 100 por ciento el espíritu de Elsa. El día de hoy te felicito, esto que afirmaba , sabía que en algún instante no me iba a fallar mi instinto con vos. Te dije que, en algún instante, ibas a mostrarse, el día de hoy apareciste Barbie, te felicito”, aseveró la diseñadora. Ante tal devolución, la hija de Penitente Vélez se quebró. «Uy, no sé qué me pasa, estoy llevada a cabo una imbécil, perdón”, apuntó secándose las lágrimas.

Antes, la rubia asimismo se había exhibido commovida al notar el vestido de novia de su abuela, tras charlar de la historia amorosa con Lucas Rodríguez. » Jamás fuimos una familia ensamblada, no compartimos ni vacaciones, la realidad que tenían su relación con su papá por una parte y asimismo nuestra relación con Fabián, que era una parte de nuestro círculo, conque no teníamos bastante contacto. Es muy orate, pues nos comenzamos a entender de enormes de todos modos, comenzamos conociéndonos como buenísima onda y en el momento en que me percaté de qué manera era como persona me volvió ida», aseveró Barbie Vélez.

Pero su sorpresa no pasó inadvertida en el momento en que vio al vestido de novia de su abuela en frente de sus ojos. «No, estoy emocionadísima, no lo puedo pensar, bello. 52 años tiene ese vestido, una disparidad. Mi abuela es muy particular para mí. Mis papás me tuvieron muy chiquitos, tenían 20 años cada uno de ellos, entonces se encontraba en todo momento con mi abuela, entonces sí, es muy particular”, apuntó la actriz y modelo.