Este domingo se realizó una edición nueva de las selecciones en el FC Barcelona. El nuevo presidente del club, por votación de los asociados, es Joan Laporta.

En diálogo con El Món de RAC1, Laporta mantuvo que ciertos players lo felicitaron: “Sí, me han felicitado ciertos players ¿Quién? Ya que por servirnos de un ejemplo Leo Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba… pienso que es habitual”.

No obstante, prefirió puntualizar sobre la figura de Messi. “Fue realmente bonito ver a Messi yendo a votar. Es una prueba mucho más de que quiere al Barça”, apuntó. Y añadió: “Es una imagen buena para el Barça y para . Expone que somos mucho más que un club, fue de las mejores imágenes del día. Messi desea al Barça y lo de ayer fue una prueba mucho más”.

En último rincón, Laporta aseguró sentirse “muy relajado de que vamos a poder charlar. Vamos a hacer lo destacado para el Barça y para Leo. me dio ánimos y me felicitó. En el momento en que tenga el resultado de la auditoría vamos a poder hacerle una iniciativa interesante a nivel deportivo. Va a poder regresar a ganar Champions. Estoy seguro de que se amoldará al tema económico por el hecho de que no se guía por el dinero”.