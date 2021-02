Muchas celebridades experimentaron esa sensacin de encontrar el amor de una manera sorprendente y que no la esperaban. Uno de los casos que funcionaron (y cuyo final fue de pblico conocimiento) es la relacin de Jennifer Aniston y Brad Pitt.

As como muchas relaciones de famosos demostraron que el amor se acab, tambin existen otras parejas que demostraron que el amor en las citas a ciegas funcionan.



Aunque ya no estn juntos, Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron una de las parejas unidas a ciegas. Sus agentes crean que podra funcionar y le armaron una cita a ciegas. Despus, fueron 5 aos kos que estuvieron juntos hasta la aparicin de Angelina Jolie.

FUENTE: Cosmopolitan

Gisele Bndchen y Tom Brady conforman otra de las parejas que, por un amigo en comn, tuvieron una cita a ciegas. Bndchen asegura que desde que lo vio sinti que era el indicado y desde ese da en 2009 nunca ms se separaron. Hoy estn casados y tienen una hermosa familia con 2 hijos.

Con Elsa Pataky y Chris Hemsworth tambin estuvo el amor a primera vista. En 2010 el agente William Ward los present y en tan solo 3 meses se estaban casando. Ambos creen que estaban destinados a esa cita a ciegas y hoy ya tienen 3 hijos juntos.

Si no hubiesen tenido un amigo en comn, el Prncipe Harry y Meghan Markle nunca se habran conocido. Ella es estadounidense y no estaba dentro de sus planes estar tan cerca del reinado.

FUENTE: Vanitatis

Calvin Harris y Taylor Swift es otra pareja que funcion ms all de los ltimos escndalos de infidelidad. En su momento, la cantante Ellie Goulding fue quien los present en una cita a ciegas porque estaba convencida de que juntos seran geniales.

El amor que naci de Cameron Daz y Benji Madden fue gracias al hermano gemelo que tiene el msico que estaba casado con la mejor amiga de Daz y, al organizar una cena ntima, lograron que se conozcan. Tras llevar solo 7 meses juntos, rpidamente decidieron casarse.

FUENTE: E! Online

Jim Parsons y Todd Spiewak se conocieron en una cita a ciegas en 2002. Vivieron su amor durante aos en secreto y recin en 2013 se revel su relacin. Se casaron en 2017 y demostraron que su amor triunf por sobre todo.

Para quien fue amor a primera vista es para John Krasinski y Emily Blunt. As lo describi el actor: Fue una de esas cosas en las que realmente no estaba buscando una relacin y agreg: Pero la conoc, estaba tan nervioso y pens, Oh no, me voy a enamorar de ella’. En 2008 se conocieron y al ao se comprometieron.

A muchos famosos les fue muy bien con las citas a ciegas y actualmente as es como nos lo hacen saber. Ms all de algunos desafortunados desenlaces, esta forma de conocer el amor puede ser muy romntica y para toda la vida. Tuviste una cita a ciegas alguna vez?