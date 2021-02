Fuertísimo. De esta manera fue lo que sucedió en las últimas horas cerca de Gerardo De roma, entre los actores mucho más reconocidos de este país, que ha brillado en incontables producciones de Canal Trece y Telefe. Esto fue en diálogo con Marcelo Bonelli, en el software de radio «Sábado tempranísimo». Allí, se mostró de nuevo muy polémico en el momento de charlar de las vacunas, y tras anunciar su posición, se transformó en trending topic en Twitter.

«En el momento en que en un barco vamos a los botes, dicen ‘primero las mujeres y los pequeños’. Entonces, en un caso de conmoriencia, se está privilegiando a los mucho más jóvenes pues los viejos ahora han vivido. O sea un espacio en el bote asimismo. A mí no me ofrecieron la vacuna. Jamás me ofrecieron nada; ni un laburo, ni un curro», apuntó el artista dejando muy en claro la opinión que tiene sobre esto.

«No me ofrecieron nada por el hecho de que no acepto nada, por el hecho de que tengo 74 años y podré ser malhumorado, un tanto impertinente en mis comentarios, pero soy un individuo respetuosa de la ley», aseveró Gerardo De roma. Previamente en exactamente el mismo programa, se había referido al escándalo de la vacunación vip Hernán Lombardi, ex- titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en el gobierno de Mauricio Macri, quien apuntó que «se birlaron vacunas».

«¿Quién robó vacunas? ¿Cuáles son los nombres de los que las birlaron? ¿Exactamente en qué ciudad? ¿Qué proporción de vacunas? lo que sí veo es que nos encontramos recorriendo un sendero que la raza humana no había transitado, en concepto de la globalización y de la pandemia. Estos 2 elementos se fortalecen y desarrollan una situación realmente difícil en todo el mundo, geopolíticamente, en la economía neoliberal», atacó el actor.

“Hurtar es un robo cometido con crueldad, es adueñarse de una cosa mueble extraña. El que fue vacunado en el momento en que no le correspondía incurrió en una falta de ética grave. no la cometería jamás. Toda la performance del Gobierno no puede quedar achicada a una situación nueva y errada. no lo hubiese hecho nunca, me hubiese fallecido de vergüenza. El enfrentamiento es el alma mater de la democracia. El Frente de Todos protege unos intereses, Juntos por el Cambio protege otros, y se apela a cualquier clase de argumentación, en ocasiones sentadas en la verdad y otras no», apuntó De roma.

“ estoy en Uruguay, en este momento. Soy rioplatense. Vivo aquí y allí, tengo una hija uruguaya. Y lo cierto es que hay puntos de la idiosincrasia uruguaya que tienen relación con el trato político, el no canibalismo, algunos respetos que benefician bastante la activa de la democracia, la alternancia. En 1925, Albert Einstein, el explorador de la Teoría de la Relatividad, logró un viaje a Sudamérica, en un barco a vapor. Estuvo en Río de Janeiro, en Montevideo y en Buenos Aires. En un informe, le preguntaron dónde escogería vivir de esas tres ciudades, y respondió que en Montevideo, pues se semeja bastante a Noruega, a Oslo”, añadió.