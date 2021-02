Vicky Braier, mucho más famosa como Juariu pertence a las cronistas mucho más inteligentes del medio, adjuntado con Ángel de Brito. La mediática emplea las comunidades para destapar las mucho más sustanciosas primicias. Esta vez, publicó las inusuales coincidencias que halló, tanto en las fotografías de las historias de Instagram de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, los que están envueltos en fuertes comentarios de romance.

Primeramente, la panelista de “Bendita” compartió una imagen de una fogata que publicó Gianinna, donde data que fue llevada a cabo hace 17 horas. Acto seguido, exhibe otra atrapa de pantalla de otra historia, en esta ocasión de Daniel con exactamente la misma franja horaria, en teoría exactamente en el mismo sitio de la hija del futbolista. Si bien podría tratarse de una pura coincidencia, dicho aspecto nutre los chimentos sobre su viable vinculación.

De momento, ni Maradona ni Osvaldo se han pronunciado respecto a estas imágenes. ¿Juariu va a ver novedosas pistas? Estas habladurías brotaron, tras una información que aportó entre los medios argentina, donde se aseguraba que vecinos de Banfield vieron a la hija de Diego aparcar su coche en la cuadra del deportista, aparte de salir y ingresar de la vivienda. Los mediáticos se conocen desde 2015, año en el que el ex- de Jimena Barón volvió para jugar en Boca Junior.

En ese instante todavía se encontraba con Barón, y vivían en Tigre, cerca de la vivienda de Gianinna. Es por tal razón que los tres se hicieron buenos amigos. En aquel momento, la hija de El Diez sostenía una relación cariñosa con Combato Strassera. Sin embargo, se apartaron al poco tiempo. Transcurrido el tiempo, Osvaldo y Gianinna fueron relacionados, pero hasta hoy defienden la versión de que son solo amigos.

En una ocasión, Mirtha Legrand le preguntó a Jimena Barón sobre este vínculo que sostienen su ex- y la hija del astro: “Gianinna me contó una situación de una forma y después, tristemente para , hubo un vídeo que desdijo bastante lo que me contaron. Y me sentí extraña. se encontraba en un instante en el que era un flan, se encontraba destruida con todo cuanto me pasaba. Por ahí me pasa el día de hoy y me lo tomo de otra forma. Pero en su instante me hirió”.