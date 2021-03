Los Premios Grammy, la liturgia de galardones en el rubro musical mucho más grande de todo el mundo, premia a los artistas que marcaron los instantes mucho más esenciales de la música en el último tiempo. El acercamiento se causó el domingo 14 de marzo, tras ser postergado por la pandemia de Covid-19. Beyoncé, Dua Lipa, Billie Eilish, Taylor Swift y Bad Bunny fueron varios de los triunfadores de la noche.

Harry Styles.

La distribución de premios empezó con la presentación de Harry Styles, quien interpretó la canción “Sugar”. El primer premio de la noche, lo recibió la rapera Megan Thee Stallion, que se llevó la estatuilla en la categoría “mejor artista nuevo”.

Beyoncé logró historia al transformarse en la mujer que mucho más premios Grammy ganó y en la artista mucho más condecorada de los 63 años de la crónica de la liturgia estructurada por la Academia de la Grabación estadounidense.

La artista batió el récord en el momento en que ganó el gramófono a la Mejor canción de R&B por su éxito “Black Parade”, un simple que festeja la civilización y el activismo negros a lo largo de las manifestaciones masivas provocadas por la desaparición de George Floyd bajo custodia policial en el verano boreal de 2020.

“Me siento tan honrada. Estoy muy conmovida. Gracias”, ha dicho Beyoncé, poco tras prestar una actuación sorpresa en la gala de los Grammy, una liturgia a la que había faltado desde hacía numerosos años.

Taylor Swift se llevó el mayor premio de la noche de los Grammy, el Álbum del año, con “Folklore”, el primero de sus 2 discos conformados en cuarentena.

Swift superó a unos duros oponentes, entre aquéllos que se contaban Articulo Malone, Coldplay, Dua Lipa, Haim y los Black Pumas, para ganar el codiciado premio.

Billie Eilish se llevó el Grammy a la Grabación del Año por segundo año consecutivo, una hazaña para la joven de 19 años que había asolado en las 4 categorías primordiales en la edición pasada de la mayor liturgia de la música estadounidense.

Todos y cada uno de los triunfadores

Mejor dúo de pop/Conjunto

UN DIA (ONE DAY)/ J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

INTENTIONS/ Justin Bieber Featuring Quavo

DYNAMITE/ BTS

(GANADOR) RAIN ON ME/ Lady Gaga with Ariana Grande

EXILE/ Taylor Swift Featuring Bon Iver

Mejor presentación de conductor de orquesta

ASPECTS OF AMERICA – PULITZER EDITION/ Carlos Kalmar, conductor (Oregon Symphony)

(GANADOR) IVES: COMPLETE SYMPHONIES/ Gustavo Dudamel, conductor (Los Angeles Philharmonic)

CONCURRENCE/ Daníel Bjarnason, conductor (Iceland Symphony Orchestra)

COPLAND: SYMPHONY NO. 3/ Michael Tilson Thomas, conductor (San Francisco Symphony)

LUTOSłAWSKI: SYMPHONIES NOS. 2 & 3/ Hannu Lintu, conductor (Finnish Radio Symphony Orchestra)

Mejor Álbum de Música Regional Mexicana (Incluye texano, banda norteño, gruperos, mariachi, ranchera)

HECHO EN MÉXICO/ Alejandro Fernández

LA SERENATA/ Lupita Infante

(GANADOR) UN CANTO POR MÉXICO, VOL. 1/ Natalia Lafourcade

BAILANDO SONES Y HUAPANGOS CON MARIACHI SOL DE MEXICO DE JOSE HERNANDEZ/ Mariachi Sol De México De Jose Hernandez

AYAYAY!/ Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Tropical

MI TUMBAO/ José Alberto “El Ruiseñor”

INFINITO/ Edwin Bonilla

SIGO CANTANDO AL AMOR (DELUXE)/ Jorge Celedon & Sergio Luis

(GANADOR) 40/ Conjunto Niche

MEMORIAS DE NAVIDAD/ Víctor Manuelle

Mejor Álbum de Jazz Latino

TRADICIONES/ Afro-Peruvian Jazz Orchestra

(GANADOR) FOUR QUESTIONS/ Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

CITY OF DREAMS/ Chaval Pinheiro

VIENTO Y TIEMPO – LIVE AT BLUE NOTE TOKYO/ Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Mejor artista nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

(GANADOR) Megan Thee Stallion

Mejor interpretación de un solista de pop

“Yummy” — Justin Bieber

“Say So” — Doja Cat

“Everything I Wanted” — Billie Eilish

“Don’t Start Now” — Dua Lipa

(GANADOR) “Watermelon Sugar” — Harry Styles

“Cardigan” — Taylor Swift

Grabación del año

“Black Parade” — Beyoncé — Beyoncé & Derek Dixie, productores

“Colors” — Black Pumas — Adrian Quesada, productor

“Rockstar” —DaBaby Featuring Roddy Ricch — SethinTheKitchen, productor

“Say So” — Doja Cat — Tyson Trax, productor

(GANADORA) “Everything I Wanted” — Billie Eilish — Finneas O’Connell, productor

“Don’t Start Now” — Dua Lipa — Caroline Ailin & Ian Kirkpatrick, productores

“Circles” — Articulo Malone — Louis Bell, Frank Dukes & Articulo Malone, productores

“Savage” — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé — Beyoncé & J. White Did It, productores

Disco del año

“Chilombo” — Jhené Aiko

“Black Pumas (Deluxe Edition)” — Black Pumas

“Everyday Life” — Coldplay

“Djesse Vol.3” — Jacob Collier

“Women in Music Pt. III” — HAIM

“Future Melancolia” — Dua Lipa

“Hollywood’s Bleeding” — Articulo Malone

(GANADORA) “Folklore” — Taylor Swift

Canción del año

“Black Parade” — Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk & Rickie “Caso” Tice, músicos (Beyoncé)

“The Box” — Samuel Gloade & Rodrick Moore, músicos (Roddy Ricch)

“Cardigan” — Aaron Dessner & Taylor Swift, músicos (Taylor Swift)

Circles Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Articulo & Billy Walsh, músicos (Articulo Malone)

“Don’t Start Now” — Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren, músicos (Dua Lipa)

“Everything I Wanted” — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, músicos (Billie Eilish)

(GANADOR) “I Cánido’t Breathe” — Dernst Emile II, H.Y también.R. & Tiara Thomas, músicos (H.Y también.R.)

“If the World Was Ending” — Julia Michaels & JP Saxe, músicos (JP Saxe Featuring Julia Michaels)

Mejor intérprete de rock

“Shameika” — Fiona Apple

“Not” — Big Thief

“Kyoto” — Phoebe Bridgers

“The Steps” — HAIM

(GANADORA) “Stay High” — Brittany Howard

“Daylight” — Grace Potter

Mejor interprete de metal

(GANADOR) “Bum-Rush” — Body Count

“Underneath” — Code Orange

“The In-Between” — In This Moment

“Bloodmoney” — Poppy

“Executioner’s Tax (Swing Of The Axe) – Live” — Power Trip

Mejor canción de rock

“Kyoto” — Phoebe Bridgers, Morgan Nagler & Marshall Vore, Songwriters (Phoebe Bridgers)

“Lost in Yesterday” — Kevin Parker, Songwriter (Tame Impala)

“Not” — Adrianne Lenker, Songwriter (Big Thief)

“Shameika” — Fiona Apple, Songwriter (Fiona Apple)

(GANADOR) “Stay High” — Brittany Howard, songwriter (Brittany Howard)

Mejor disco de rock

“A Hero’s Death” — Fontaines D.C.

“Kiwanuka” — Michael Kiwanuka

“Daylight” — Grace Potter

“Sound & Fury” — Sturgill Simpson

(GANADOR) “The New Abnormal” — The Strokes

Mejor disco de música opción alternativa

(GANADOR) “Fetch the Bolt Cutters” — Fiona Apple

“Hyperspace” — Beck

“Punisher” — Phoebe Bridgers

“Jaime” — Brittany Howard

“The Slow Rush” — Tame Impala

Mejor disco de pop latino o urbano

(GANADOR) “YHLQMDLG” — Bad Bunny

“Por Primera Vez” — Camilo

“Mesa Para 2” — Kany García

“Pausa” — Ricky Martin

“3:33” — Debi Nova

Mejor disco alterno o de rock latino

“Aura” — Bajofondo

“Monstruo” — Cami

“Sobrevolando” — Cultura Profética

(GANADOR) “La Conquista Del Espacio” — Fito Paez

“Miss Colombia” — Lido Pimienta

Mejor música para una película

“Beastie Boys Story” — Beastie Boys

“Black Is King” — Beyoncé

“We Are Freestyle Love Supreme” — Freestyle Love Supreme

(GANADOR) “Hermosa Ronstadt: The Sound Of My Voice” — Hermosa Ronstadt

“That Little Ol’ Band From Texas” — ZZ Top

Mejor interpretación de Rap

“Deep Reverence” — Big Sean Featuring Nipsey Hussle

“Bop” — Dababy

“What’s Poppin” — Jack Harlow

“The Bigger Picture” — Lil Baby

(GANADORAS) “Savage” — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

“Dior” — Pop Smoke

Mejor interpretación de rap melódico

“Rockstar” — DaBaby Featuring Roddy Ricch

“Laugh Now, Cry Later” — Drake Featuring Lil Durk

(GANADOR) “Lockdown” — Anderson .Paak

“The Box” — Roddy Ricch

“Highest in the Room” — Travis Scott

Mejor canción de rap

“The Bigger Picture” — Dominique Jones, Noah Pettigrew & Rai’shaun Williams, músicos (Lil Baby)

“The Box” — Samuel Gloade & Rodrick Moore, músicos (Roddy Ricch)

“Laugh Now, Cry Later” — Durk Banks, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Daveon Jackson, Ron Latour & Ryan Martinez, músicos (Drake Featuring Lil Durk)

“Rockstar” — Jonathan Lyndale Kirk, Ross Joseph Portaro Iv & Rodrick Moore, músicos (DaBaby Featuring Roddy Ricch)

(GANADORA) “Savage” — Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White, músicos (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)

Mejor disco de rap

“Black Habits” — D Smoke

“Alfredo” — Freddie Gibbs & The Alchemist

“A Written Testimony” — Jay Electronica

(GANADOR) “King’s Disease” — Nas

“The Allegory Royce” — Da 5′9″

Mejor disco de pop vocal

“Blue Umbrella” — Burt Bacharach & Daniel Tashian

“True Love: A Celebration of Cole Porter” — Harry Connick, Jr.

(GANADOR) “American Estándar” — James Taylor

“Unfollow the Rules” — Rufus Wainwright

“Judy” — Renée Zellweger

Mejor pop vocal

“Changes” — Justin Bieber

“Chromatica” — Lady Gaga

(GANADOR) “Future Melancolia” — Dua Lipa

“Fenezca Line” — Harry Styles

“Folklore” — Taylor Swift

Mejor disco de reggae

“Upside Down 2020” — Buju Banton

“Higher Place” — Skip Marley

“It All Comes Back to Love” — Maxi Priest

(GANADOR) “Got to Be Tough” — Toots & the Maytals

“One World” — The Wailers

Mejor disco de dance

“On My Mind” — Diplo & Sidepiece

“My High” — Disclosure Featuring Aminé & Slowthai

“The Difference” — Flume Featuring Toro Y Moi

“Both of Us” — Jayda G

(GANADOR) “10%” — Kaytranada Featuring Kali Uchis

Mejor disco de música electrónica dance

“Kick I” — Arca

“Planet’s Mad” — Baauer

“Energy” — Disclosure

(GANADOR) “Bubba” — Kaytranada

“Good Faith” — Madeon