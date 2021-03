Medios europeos informaron que Rodrigo Moreno, el fichaje estrella del Leeds para la actual temporada, quiere marcharse del club. Una supuesta mala relación con Marcelo Bielsa sería el motivo del atacante para desear emigrar de una Premier League y entrenador híper competitivos. Sin embargo, el delantero de la Selección de España negó todo tipo de rumores y aclaró: «Las noticias son falsas«.

«No soy un persona de comentar noticias, sin embargo en este caso me veo obligado a dejar claro que la noticias sobre mi voluntad de salir del Leeds o de una posible mala relacion con Bielsa son falsas. Lamento mucho que algunas personas intenten desinformar cuando su labor es justo la contraria», escribió Rodrigo Moreno en su cuenta de Instagram en un comunicado excelente que aleja cualquier tipo de dudas.

«Estoy feliz, concentrado y trabajando al máxima para ayudar junto a mis compañeros a que el club termine esta gran temporada de la mejor manera posible», afirmó el delantero. Leeds tiene un partido que deberá ganar ante Sheffield, que viene último cómodo en la tabla de posiciones. Ya prácticamente salvado del descenso, el equipo del Loco quiere ganar el derbi y redondear una mejor campaña de la que está haciendo.

Rodrigo Moreno desmintió rumores

«Amo estar en el Leeds United. Respeto a mi entrenador y me identifico con este club. Vamos Leeds», aseguró el atacante ex Valencia. Si bien Rodrigo Moreno no rindió acorde a lo que se esperaba, en contadas ocasiones declaró a la prensa su admiración total a Marcelo Bielsa. El equipo del loco jugará ante el Sheffield en Elan Road el próximo sábado tres de abril a las 11 de la mañana televisado por ESPN.

Rodrigo Moreno llegó como el refuerzo estrella para un Leeds que también contrató a Diego Llorente. Dos españoles que asomaban como los mejores del mercado para el club recién ascendido pero que finalmente no jugaron al nivel que solían estar acostumbrados. Raphinha, extremo brasileño, terminó siendo la gran contratación en cuanto a rendimiento y valor de mercado.