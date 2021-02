El presidente Alberto Fernández le solicitó la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, por el escándalo del «Vacunatorio VIP» en el Ministerio de Salud. Desde el momento en que inició la pandemia del coronavirus, el funcionario nacional estuvo en el ojo de la tormenta por su administración sanitaria. Antes que se registrase el primer caso positivo hasta este escándalo, el Ministro efectuó múltiples afirmaciones discutidas que despertaron la indignación de todo el arco opositor.

La primera afirmación, muy recordada por Juntos por el Cambio, fue en el momento en que aseguró estar «preocupadísimo» por el dengue y no tanto por la covid.19. «Argentina es el país mucho más distante de China, no tiene vuelos directos a ese país», mantuvo el funcionario nacional en un diálogo con C5N. «Nos encontramos en verano, una estación donde los virus no se emiten con tanta sencillez», continuó el Ministro. «Si alguien viene de China pasa primero por otro campo de aviación que asimismo tiene sus controles», continuó.

A pocos días de crear una cuenta el primer caso positivo, Ginés González García aseguró que «no pensaba que el coronavirus iba a llegar tan veloz, no pensaba que iba a llegar en verano, nos sorprendió». En un diálogo con A24, el Ministro mantuvo que «no pensé que iba a llegar un tanto después, esa es la realidad». «No lo subestimamos, creí que iba a llegar a después, esa es la realidad», continuó el funcionario nacional. En ese instante, Argentina ahora confirmó 17 contagios por la Covid-19.

A los pocos días, en una charla con Radio Rivadavia, González García señaló que, «desde el criterio estadístico, la gripe es bastante peor que el coronavirus aquí y en cualquier sitio de todo el mundo». «La gripe el año pasado y el anteaño ocasionó varios decesos, no obstante, absolutamente nadie hace un recuento períodico de la proporción de fallecidos», aseveró el funcionario. Por su parte, manifestó que «hay una tensión realmente fuerte enlazada a la casuística del coronavirus». «La mayor parte de la multitud no se da cuenta pues no cursa síntomas», aseveró.

La clase media, «la culpable»

En el mes de mayo, el Ministro culpó a la clase media de «traer» el virus al país. «Empezó con la clase media y media alta que viajaba. Fueron los que hicieron que va a llegar el virus a este país y que en este momento llega a los distritos atacables», comentó en afirmaciones que tuvo con Canal 12 de Córdoba. Además de esto, señaló que el objetivo de la curva de «ascenso de casos es dependiente de lo bastante que hagamos , de lo que nos cuidemos y de lo que cuidemos al resto».

En el mes de julio, Ginés González García aseguró que la curva de casos llegaría a su fin «en 2 o tres días», lo que jamás ocurrió. Entonces, reconoció que creyó «que las situaciones iban a comenzar a bajar». En el mes de febrero del año vigente, el Ministro mantuvo que la realización de las PASO era un «peligro insignificante». A las escasas horas, notificó que en el mes de agosto «todos y cada uno de los que deben estar vacunados, van a estar». Ayer, además de esto, relativizó el «vacunatorio VIP» al mantener que unicamente se tratan de «anécdotas».