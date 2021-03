Germn Burgos lleg esta maana a la Argentina y antes de viajar a Rosario, donde por la tarde asumir de manera oficial como nuevo entrenador de Newell’s, tom contacto con la prensa. El Mono dej en claro que llega desde Europa con mucha experiencia y cont por qu eligi que La Lepra sea el primer equipo al que va a regentar.

“He estado en todos los lugares. He estado en Champions League, en Europa League, en campeonato de Copa del Rey, en Segunda. Me he movido por todas y cada una de las categoras espaolas desde el instante en que soy entrenador, as que es el instante ofrecer un paso adelante, de jugrmela como lo he hecho siempre y en todo momento. Newells ha confiado en m y tambin”, expres Burgos al salir del campo de aviación de Ezeiza.

También, el Mono explic el fundamento por la que se decidi por el grupo rosarino. “Regresar a mi pas es una razn válida. Estoy muy feliz, más que nada por la seguridad que ha depositado en m Newells, que a partir de ahora ser mi equipo”, ha dicho. Y aadi: “Me atrajo el emprendimiento que tiene, el saneamiento que hizo el club a lo largo de estos aos. Es difcil y lo consiguió, as que aguardemos llevar a cabo todo bien para el viernes jugar contra Unin”.

El tcnico de 51 aos lleg a Ezeiza que viene de Espaa, en donde a lo largo de numerosos aos trabaj como ayudante del Cholo Simeone en Atltico de La capital de españa, y el viernes debutar como entrenador en el acercamiento frente al Tatengue, en el estadio Marcelo Bielsa, por la sexta fecha de la Región B de la Copa Liga Profesional.

En lo que se refiere a la preparacin del partido frente Unin, Burgos revel que tuvo contacto con los players y les planific los adiestramientos. “Habl por zoom desde Espaa y ahora le hemos proporcionado un poquito cmo haremos el trabajo. El trabajo que hicieron ayer el primer día de la semana lo elaboramos , como toda la semana que resta para el partido del viernes”, expres.

Sobre el desenlace, el Mono fue consultado por esta época del ftbol argentino, en el que los llamados equipos chicos semejan emparejar cada vez milésimas de segundo a los enormes, y solt: “El presente debe ser el futuro, sin olvidar del pasado”.

El contrato de Burgos con Newell’s ser hasta el 31 diciembre prximo, con opcin a una renovacin que depender de las selecciones que se realizarn a objetivos de este ao en la entidad rosarina.

El exarquero de Ferro, River y la Seleccin Argentina trabajar acompaado por su ayudante Armando de la Morocha (43), que a lo largo de prácticamente 2 dcadas se desempeo tambin en el Colchonero. El preparador fsico ser ngel Puebla (54), con una larga trayectoria en Real La capital de españa con Vicente del Bosque y en Valladolid al lado de Rafael Bentez, al tiempo que Csar Jaime estar al cargo del entrenamiento de los arqueros.