Un auténtico escándalo sacudió el día de hoy a la política argentina. Es que el ministro de Salud, Ginés González García, renunció el día de hoy por pedido del presidente Alberto Fernández después de verse presuntamente implicado en la «vacunación VIP». Se puede destacar que todo empezó con los fuertes estos de Horacio Vertbisky, quien acusó con todo al exhombre de seguridad del gobernante argentino. Tras la polémica, Jorge Lanata emitió una muy dura demanda contra el Gobierno.

«Ídolos con pies de barro o VIP, Very Important Peronismo. Las redes arden con esto. Me hago una pregunta si exactamente el mismo gobierno que busca la impunidad en otras causas iba a ser distinto con las vacunas. Verbitsky jamás pensó como un periodista. Piensa como un político. Trabajé con ”, precisó Jorge Lanata en diálogo con «Telenoche», siendo verdaderamente tajante con sus expresiones. Sin lugar a dudas, el tema del día fue la renuncia del ministro de Salud Ginés González García a causa de la supuesta «vacunación VIP».

«Decidí vacunarme. Me puse a saber en dónde llevarlo a cabo. Llamé a mi viejo amigo, Ginés González García, a quien conozco desde bastante antes que fuera ministro. Me mencionó que debía ir al hospital Posadas. En el momento en que se encontraba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me mencionó que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna», había dicho Vertbisky en horas del mediodía, levantando polvareda con sus estos.

Hace pocos días, Lanata había cuestionado la cuarentena incorporada por el Gobierno: «Hace un año dije ‘diferenciemos la pandemia de la cuarentena’. La ficha le cayó en este momento a la multitud. El día de hoy media parta de los inconvenientes que disponemos tienen relación con la cuarentena. Es la forma donde el Gobierno administró la pandemia y en este momento le gente comenzó a conocer los fallos de la cuarentena. ¿Saben cuándo comenzó Chile a trabajar en el tema de las vacunas? En el mes de agosto del año pasado», manifestó.

«Capaz por esa razón Chile vacuna 130.000 personas al día y no disponemos iniciativa de cuántos vamos a vacunar. En Chile los pactos los hicieron las universidades y aquí las fundaciones de los infectólogos del Gobierno. Perdimos seis meses o mucho más con el tema de las vacunas y el resultado es que el día de hoy no alcanzan. ¿Ginés, para qué exactamente hablás? ¿Para qué exactamente decir que van a estar en el mes de agosto?”, añadió Lanata, lanzando numerosos dardos para todos los lugares.