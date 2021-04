Alberto Fernández comunicó esta madrugada que tiene coronavirus. Fue el propio presidente quien a través de un hilo de Twitter dio detalles de la noticia. El jefe de Estado explicó que se encuentra aislado y que ya contactó a las personas que vio en las últimas 48 horas “para evaluar si constituyen un contacto estrecho”. De esta forma, el mandatario cumplirá con el correspondiente protocolo y se mantendrá aislado.

Tras las repercusiones por la noticia, varios referentes del mundo del espectáculo y del periodismo se hicieron eco de los sucedido.

Eduardo Feinmann fue una de las primeras personalidades de los medios de comunicación que comentó la noticia en sus redes sociales. Con una serie de capturas del hilo que el presidente publicó en Twitter, el periodista escribió: “Positivo Covid. Ojalá se recupere pronto”.

Por su parte, Jonatan Viale solo compartió el tuit del Presidente con un emoji de un dedo señalando el anuncio.

Viviana Canosa también compartió el tuit del presidente y se le sumó polémica con uno de sus típicos comentarios : “Con dos dosis puestas de Sputnik”.

Jorge Rial fue otros de los periodistas que se refirió a la función de la vacuna. “El positivo de @alferdez demuestra que vacunarte no es un pasaporte a la inmunidad. La efectividad es alta pero no total. Además, dejó un consejo para sus seguidores: “Aunque ya te hayas vacunado, seguí cuidándote y cuidando a la inmensa mayoría que seguimos esperando. No se relajen. No se hagan los cancheros”.

Florencia Peña no hizo ningún comentario sobre los resultados del testeo de Fernández, aunque compartió un hilo publicado por Nicolás Kreplak, en el que el Ministro de Educación aclara que la efectividad de la vacuna sigue siendo alta a pesar del contagio del presidente. “La campaña de vacunación que estamos transitando tiene como objetivo evitar las complicaciones graves, la hospitalización y la mortalidad”, sostiene el funcionario.

La periodista Connie Ansaldi también comentó la noticia y aprovechó para deslizar consejos para el cuidado de contagios. “Si el mismísimo Presidente vacunado y todo se agarra otra vez Covid, imagínate vos Ernesto que te pones el barbijo con la nariz afuera la que te podes pescar”, apuntó.

Finalmente, Luciana Salazar también se refirió al tema y apoyó la idea de que las vacunas no evitan los contagios, sino que reducen la gravedad de los síntomas. “Los expertos llevan meses explicando que la vacuna no evita 100% el contagio, sino desarrollar la enfermedad con gravedad”, escribió. “Pero aún asi hay quien utiliza el contagio de un presidente para asustar, especular y hacer campaña contra las vacunas. Irresponsables”.