Loni Willison tuvo su instante de esplendor en los medios de Hollywood tiempo atrás, en el momento en que protagonizó múltiples producciones como modelo y fue mujer del gallardo de la serie Baywatch, Jeremy Jackson. Lejos del encanto que supo entender, Loni el día de hoy vive en la pobreza y fue captada durmiendo en las calles y mezclando basura en la localidad de Los Ángeles.

En 2018, Willison ahora había hablado sobre su debacle en una entrevista en televisión y después no se supo mucho más de ella a lo largo de por lo menos un par de años. En este momento queda en claro que desgraciadamente su situación de vida no ha variado, y según notificó el períodico The Sun, la exmodelo aseguró que se encontraba bien y también insistió en que “no desea que absolutamente nadie la asista”.

La relación de pareja entre Willison y Jackson se dio entre 2012 y 2014. El divorcio fue un escándalo en los medios, y ella acusó al actor de haber intentado estrangularla. Hacia 2016, Loni fue desalojada del departamento en el que vivía, con su historia sumergida en la adicción a las metanfetaminas y el alcohol, tal como ciertos problemas médicos mental.

“No tengo teléfono celular. Tengo comida y un espacio para reposar. Recibo dinero aquí y allí, hay comida en los contenedores y cerca de las tiendas. Hay bastante aquí”, comentó la exmodelo a la prensa. En los últimos días, se la vió juntar basura en un carro de mercados, y su dependencia de las drogas ha causado estragos en su apariencia.

Amigos de Lini procuraron internarla en una clínica de rehabilitación en 2018, pero la excelebridad se resistió y hoy día cree que “absolutamente nadie se preocupa verdaderamente” por ella. Además de esto, tras aquella entrevista que Willison brindó en 2018, un experto en rehabilitación de drogas le ofreció a la exmodelo entrar a un centro de régimen para volver como estaba de sus adicciones, pero ella se negó a admitirlo y volvió a las calles.