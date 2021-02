Facundo Campazzo brindó en la noche del miércoles una charla de prensa virtual para los medios argentinos y charló más que nada: sus sueños, la relevancia de su familia, los consejos de Manu Ginóbili y considerablemente más.

“Busco llevar a cabo jugar al grupo con mi identidad, con mi ADN. Trato de prosperar y no cometer fallos”, expresó el base de los Denver Palitos de pollo, que reúne una marca de 17 triunfos y 14 derrotas en lo que va de la temporada.

“Llegué a un espacio diferente y sabía que había que amoldarse y prosigo intentándolo lo mucho más veloz. Hace 4 meses jugaba en otra liga, otro país y de un día a otro hubo un cambio de 360 grados”, manifestó el armador del elegido argentino.

“Deseo competir, sostenerme varios años aquí. Mi sueño lo cumplí y procuraré sostenerme en esta liga”, sentenció Campazzo.

El entrenador Michael Malone

“Es uno de esos entrenadores como Sergio (Hernández) o Pablo (Laso, del Real La capital española) que está atento a si disponemos una sugerencia”, ha dicho. “ (Malone) siempre y en todo momento me señala que debo ser Facundo Campazzo y no otro jugador. Por supuesto la adaptación no es moco de pavo, pero siempre y en todo momento me sentí apoyado por mis compañeros”, señaló.

En lo que va de la rivalidad, el argentino (el decimotercero durante la historia) reúne una media de 5,4 puntos; 2,1 asistencias y 0,9 rebotes en los 28 encuentros que protagonizó. “No hay bastante tiempo para entrenar como equipo, por el hecho de que es partido, reposo, partido y libre”, advirtió Campazzo.

El acompañamiento de la multitud

“No caigo. No tomo dimensión. O no deseo tomar dimensión. Lo veo en las comunidades. El acompañamiento que estoy teniendo, gente que se queda lúcida. Se hace sentir. Lo siento todos y cada uno de los días. No veo la hora de que haya gente en la cancha. Esperemos logre observarlos en persona. Va a ser algo realmente bonito de ver”, manifestó Facundo.

Los consejos de Ginóbili

“No fue un cambio tan drástico. Es increíble, pero tuve la fortuna de jugar con Manu, Luis, Chapu, Pablo y en la selección aprovechábamos para parar la oreja y preguntar por la vida NBA. Ahora nos hacíamos la cabeza. Escuchándolos en esa temporada, era como un sueño. Pero estando aquí, pasa a ser algo común. Intento frenar y meditar dónde estoy. Tenés todas y cada una de las comodidades. Intento gozarlo a mi forma y estar con los pies en la tierra para competir”, explicó Campazzo.

“En el momento en que llegué, me preguntaban por Manu. Aquí es súper respetado. Es increíble de qué forma está visto Manu en la liga. Personalmente, intento poner mi corazón y ADN ahí”, mantuvo. Y añadió: “Que exactamente el mismo Manu te escriba para aconsejarte cosas, es increíble. No lo tomo como una presión ni compromiso. nos enseñaron el sendero de las cosas que se deben llevar a cabo para lograr tu mejor versión”.

Su familia

“Si no hubiese popular a Consu (su pareja) no estaría en la NBA. Fue un individuo que me asistió bastante fuera de la cancha. Es mi cable a tierra. Me ordenó todo. Adjuntado con Sara (su hija), me hicieron ver otras preferencias. Ver el horizonte. Si no podría haber sido por , pienso que no hubiese llegado. Son el pilar de mi carrera”, confesó.

Próximo partido

Denver jugará el día de hoy como local frente Washington Wizards (11-18) en una exclusiva día de la etapa regular de la NBA, desde las 23.