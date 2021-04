Al final, llegó el día en que Matías Morla rompió el silencio. Es que el polémico exabogado de Diego Maradona fue el primer entrevistado de Jorge Rial en el debut de «televisión Nostra» y dejó un sinfín de títulos explosivos. Como era de aguardarse, el letrado disparó munición gruesa contra Dalma y Gianinna Maradona, quiénes tuvieron siempre y en todo momento una relación súper tensa con Morla. Sin lugar a dudas, el exapoderado de Diego Maradona defenestró en directo a las hijas del Diez.

«A Ojeda, Dalma y Gianinna las unió el odio. La relación de @dalmaradona con Diego era tensa. Solo llamaba para soliciar plata en su cuenta. A @gianmaradona la creo menos beligerante y con mucho más aptitud intelectual que @dalmaradona pero estoy agotado de sus calumnias. Jana se dejaba mentir por @dalmaradona y @gianmaradona», precisó el letrado en «televisión Nostra», tirando munición gruesa contra las hijas del futbolista mucho más grande de siempre.

Además de esto, Morla charló de Claudia Villafañe y de la conocida marca Maradona: «Villafañe en el año 2001, ahora anotó la marca Diego Armando Maradona. Si no la logró trabajar, no es inconveniente mío. Ellas están indignadas por una marca que tienen. Lo que ocurre es que ellas no la tienen pues la marca no es Coca Cola. Vos tenés que ir, vender, charlar…La relación que yo tengo de años de trabajo con las diferentes personas es lo que ellas desean», manifestó el polémico letrado.

“Diego ha dicho: ‘La marca, cuidame a mis hermanas, la imagen, cuidame los herederos’. Está todo firmado, sellado, frente escribano público. En este momento, el interrogante es: ¿Haremos lo que deseamos o haremos lo que Diego deseaba? Si querés realizar lo que Diego deseaba, Diego anotó una sociedad, se registró legalmente a nombre mío, no pude poner un testaferro para ocultar como nos encontramos familiarizados en Argentina. Está a nombre mío, no tengo nada que ocultar», añadió Morla sobre la conocida marca Maradona.

Para finalizar, el letrado desmintió estar recibiendo una condena popular por la desaparición del Diez: «El Twitter no es la verdad de lo que ocurre por el hecho de que si fuera por el Twitter yo estaría detenido en este momento, Sadvica no sería la dueña de la marca Maradona y las hermanas estarían degolladas en la Plaza de Mayo. Sin lugar a dudas, aquí existen muchas cuestiones que tienen relación con Diego, con los inconvenientes que tenía con las hijas, con la salud, con las motivaciones, con abogados que jamás se dieron a conocer en la televisión y en este momento piensan que son Johnny Depp», sentenció en América televisión.