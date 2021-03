Durante la jornada de hoy, se reveló que el equipo que le hizo una oferta a Boca para llevarse a préstamo Wanchope Ábila es el Minnesota United FC de la MLS, ya que como dicha liga aun no comenzó, el mercado de pases sigue activo y las instituciones norteamericanas todavía pueden adquirir jugadores. A partir de allí, parece que el Xeneize no perdió el tiempo y le comunicó al ya mencionado club su respuesta.

Según compartió el periodista Leandro Aguilera, Boca no quiere ceder a préstamo a Wanchope ni a ningún otro jugador. Por lo tanto a menos que el Minnesota United FC no reformule su oferta, el cordobés permanecerá en Argentina hasta junio por lo menos. Al parecer lo único que le interesa al Xeneize en este momento serían posibles ventas, lo cual no es un dato menor pensando a futuro.

En lo que respecta a la opinión de los hinchas en las redes, muchos en principio vieron con rechazo el trato que Wanchope Ábila está recibiendo, pero al mismo tiempo piensan que si la oferta es buena, el club debería vender al delantero y buscar a su correspondiente reemplazante. Siendo así varios nombres fueron puestos sobre la mesa acorde a la preferencia de los fanáticos, pero obviamente aun no son más que deseos y opiniones ajenas al club.

Afuera del banco de suplentes

Además hoy se conoció también que Russo no lo convocará para el próximo partido de Boca ante Talleres por la Copa de la Liga. Sin ir más lejos parece que en el orden de prioridades, el cordobés está incluso detrás del juvenil Luis Vázquez, por lo que está claro que ya no parece tener lugar en la institución. O al menos no ante las otras opciones que el entrenador tiene en el plantel.

Es importante compartir que en principio, dicha decisión de dejarlo afuera de la concentración para el encuentro contra Talleres habría sido exclusiva de Miguel Ángel Russo, y que el Consejo de Fútbol no tendría lugar en el hipotético conflicto. Finalmente, se aclara que Wanchope Ábila está bien físicamente, por lo que se descartan los rumores acerca de que no era convocado a los partidos por cuestiones físicas.