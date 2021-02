La generación de jóvenes que nacieron en los noventas es famosa como la Generación X, una generación que vivió como ninguna la alienación y las injusticias sociales. Estos jóvenes hallaron su rincón de expresión en el rock, eminentemente, en la situacion de Argentina fueron bandas como La Renga, Los Redondos, Los Piojos y Viejas Locas. Ciertas de estas prosiguen hasta este día, otras, como la última que encabezaba Pity Álvarez, dejaron de existir y sus referentes cayeron en la caída.

Cristian Álvarez, “El Pity”, líder de “Viejas Locas” y también “Intoxicados” está detenido desde el año 2018 después de haber matado de un tiro a un hombre en una discusión en Villa Lugano. El artista, cuya adicción a las drogas es de público conocimiento, está desde ese momento detenido en el pabellón siquiátrico del penal de Ezeiza, donde lejos de progresar presentó graves problemas médicos.

Este lunes primero de marzo debía empezar el juicio en contra suya por el asesinato de Cristian Diaz, ocurrido el 12 de julio del año 2018. No obstante, según señala el lugar fiscales.gob.ar el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 decidió postergar el comienzo del desarrollo, desde un informe efectuado por 2 pertenecientes del Cuerpo Médico Forense (CMF) quienes diagnosticaron una “incapacidad sobreviniente” al artista.

Desde el estudio, los jueces Gustavo Goerner y María Cecilia Maiza solicitaron a los expertos mucho más datos sobre la salud del Pity, al paso que solicitaron que se sumen mucho más expertos a las destrezas. Más allá de que el informe firmado por los médicos asegura que Álvarez sufre una “incapacidad mental”, los jueces insisten en que se especifique si sufre algún trastorno cognitivo que pudiese perjudicar su entendimiento del desarrollo.

A objetivos del año pasado, la periodista Fernanda Iglesias comunicaba en “Esto no es Hollywood” que “en el momento en que Pity fue derivado al Hospital de Ezeiza tenía 800 de glucemia. Llegó en coma diabético. No recibía ningún género de atención médica en el penal Prisma. La madre de Pity llamó a la defensoría oficial insistiendo a fin de que reciba atención médica urgente por el hecho de que el estado de salud era lamentable”. Sobre su estado, detallaron que “por el momento no veía de un ojo y tenía evidentes inconvenientes de razonamiento. Al entrar al Hospital de Ezeiza, a Pity se le logró un hisopado y dio positivo de Covid”.