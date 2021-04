Desde el momento en que Juan Román Riquelme manifestó que River jugaba mal, se empezó a hilar un profundo enfrentamiento sobre quién es el más destacable que se desempeña. Y Sebastián Vignolo se animó a efectuar una curiosa iniciativa que sorprendió a múltiples. «Le doy un mes«; manifestó y de forma inmediata le apuntó a Marcelo Gallardo. ¿Qué ha dicho? ¿Cuál fue el pedido?

El enfrentamiento que se gestó en ESPN F90 procuraba saber si Marcelo Gallardo solo podría realizar jugar bien a River o a cualquier club del fútbol argentino. Entonces, el conductor del programa penetró la charla para efectuar una atrayente pedido. Uno que avivó aún mucho más la charla que se se encontraba gestando. En tanto que sus expresiones cuestionan la aptitud de otro técnico.

«Si a Gallardo le doy Boca un mes, lo realiza mejor y no puedo mencionar lo mismo del técnico de Boca. No tengo ninguna duda», expresó. A razón de que la manera de trabajar que tiene el cuerpo técnico del Muñeco se puede utilizar en cualquier plantel. Y los desenlaces no tardarían en salir a la área. Si bien o sea algo muy difícil de que se haga.

Pues Marcelo Gallardo está muy reconocido con River, en tanto que se formó como jugador profesional en las inferiores. Y en el momento de irse del club, se detiene bastante al investigar las promociones que le llegan. Ya que son muy escasas las instituciones que le tienen la posibilidad de dar retos que sean distintas y mucho más esenciales de los que logre llegar a enfrentar con el Millonario.

Hay que rememorar que tiempo atrás se conoció que el Barcelona se interesó por el Muñeco. ¿Qué sucedió? El entrenador mostró interés por regentar a Messi, pero desde España tardaron en contestar. Y en el momento en que lo hicieron, estaba construyendo la pretemporada con River. Por lo tanto, no iba a dejar el club en el medio del desarrollo de capacitación de cara a los próximos compromisos.