Este lunes, Jorge Rial debut con televisión Nostra (Amrica), su nuevo programa de actualidad . En das anteriores, ciertos adelantos de la entrevista que sali al aire con Matas Morla, ahora haban encendido la expectativa, y lo el conductor conquist un óptimo nmero en las mediciones de rating.

Tengamos en cuenta que Rial no ha podido ofrecer la primicia de su primer invitado, en tanto que ngel de Brito se le anticip. Por su lado, el exlder de Intrusos estuvo este lunes en el período de chimentos que comand a lo largo de veinte aos para ofrecer adelantos de su novedosa iniciativa. All el periodista indic que el período busca que el pblico se ra con los polticos y no de ellos. Sobre las figuras que desfilarn por el estudio, Rial aclar: “El invitado será de la coyuntura, 10 minutos comentando del tema, y despus las clases que explotan“.

A continuacin el minuto a minuto de la rivalidad entre televisión Nostra y Bendita, segn un informe del portal Primicias Ahora.

A las 20:35, “televisión Nostra” tocaba 3.7 puntos en Amrica. Por su lado, “Bendita” en El Nueve se encontraba en 3.5 puntos.

A las 21:01, “televisión Nostra” suba a 4.9 puntos, ahora con la entrevista a Matas Morla.

A las 21:11, el nuevo período de Rial segua subiendo a 5.5 puntos. “Bendita” se mantena con 4.8 puntos.

A las 21:25, “televisión Nostra” obtena 5.1 puntos, segn los datos de Kantar Ibope, y “Bendita” tocaba los 4.0 puntos.

A las 21.43, el período de Amrica televisión seguía con 4.7 puntos al paso que el del Nueve se encontraba en 4.1 puntos.