Raúl Cascini, Marcelo Angosto y Jorge Bermúdez han tomado la palabra en las últimas horas y examinaron esta época de Boca. Los pertenecientes del consejo de fútbol brindaron sus críticas y todos y cada uno de los llenes lograron escucharlas. No obstante, esto incordió a Toti Pasman: no por las afirmaciones de los líderes sino más bien por el silencio de Juan Román Riquelme. De ahí que le dedicó una fuerte crítica que produjo una enorme polémica en comunidades.

En el aire de «Fútbol 910» (Radio La Red), el periodista y conductor dio su parecer sobre el tema. «Los vamos a oír mas lo primero que deseo decir es que desgraciadamente el que debe charlar prosigue reluciendo por su silencio, que es Riquelme. Son el consejo de fútbol y respetamos a todos. Mas el seguidor de Boca desea percibir a Riquelme, no a Cascini y Angosto. El seguidor confió en Riquelme y desea escucharlo a », ha dicho.

«Riquelme no sé por qué razón prosigue escondido, por qué razón debe vivir de esta forma. La verdad es que vive escondido: no va a Brasil, no va a San Juan. Vive escondido en su casa en Nordelta», prosiguió «Toti» sobre la actitud que ve en el ídolo. «¿Para qué exactamente te presentaste? ¿Para qué exactamente querés conducir el fútbol de Boca si vivís recluido en tu casa? No lo puedo comprender», añadió, más picante que jamás. ¿Va a haber respuesta de una parte del enganche?

Durísimo

Pasman continuó con sus críticas hacia los movimientos de Riquelme y de ahí que explicó que no posee inconvenientes con Raúl Cascini. « le mando un abrazo a Raúl. Tenía una relación bárbara con en el momento en que era jugador y en el momento en que fue gerente. Mis diferencias no son fundamentalmente con y lo sabe. A mí no me agradan los manejos de Riquelme. Mas evidente que es una parte de ese consejo y debe enfadarse. Lo comprendo como espíritu de cuerpo», mantuvo.

«Mis superiores críticas no son para . Son para Riquelme que le logró una pyme al hermano, para Bermúdez que le logró una pyme al hijo… Me da la sensación de que le engañaron al colega de Boca», soltó el periodista, sin tapujos. «Le charlaron de amor, que indudablemente lo tengan, mas fueron a Boca a fin de que su familia viva de Boca. Y eso no está bien», cerró. Leal a su estilo, «Toti» expuso sus verdades contra los líderes del Xeneize.