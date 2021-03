Este fin de semana, Juana Viale volverá a ponerse al frente de los dos programas de su abuela, Mirtha Legrand, quien seguirá cuidándose en el marco de la pandemia de coronavirus.

La diva ya se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, y en diálogo con la periodista Milagros Monti de Teleshow, fue categórica al referirse a su regreso a la televisión. “Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen!”. Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”, enfatizó la legendaria conductora.

Además, Legrand afirmó que cuando vuelva a la pantalla chica, solo lo hará en en el tradicional ciclo de los domingos, Almorzando con Mirtha Legrand. Mientas que Juana quedará a cargo de los programas de los sábados en la noche.

“Se me hacía muy pesado el final de La noche de Mirtha y el comienzo de Almorzando… Tenía poco descanso”, había explicado al mencionado portal Mirtha.

La diva recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 11 de marzo y espera que en los próximos días le comuniquen la fecha en la que se tendrá que presentar para aplicarse la segunda. “Estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega”, escribió la conductora en su cuenta de Twitter tras ser inoculada.