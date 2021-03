Lizy Tagliani y Leo Alturria demostraron ser de las parejas mucho más queridas y mucho más solidas del ámbito artístico. Hace unos días, los novios se comprometieron en una emisión en directo de «Minuto para gana«, el software de Marley por Telefe. Y si bien todo se propuso desde el humor, semeja que el casamiento está mucho más cerca que jamás.

En una nota reciente con «Inexorables», Alturria fue consultado sobre el hecho televisivo y manifestó: «La iniciativa del anillo fue un pasito mucho más para poder ver si existe la oportunidad de casarnos”. Por otra parte, expusieron que los proyectos se prosiguen aplazando puesto que el contexto de la pandemia no les deja realizar sus proyectos y deseos.

«Deseamos gozar, somos muy sociables. Contamos amigos, familia, me agradaría realizar a fin de que esté todo el planeta, que estén ahí, con . Me agradaría compartirlo con muchas personas», ha dicho Tagliani sobre la gente que espera ver en ese instante particular. Leo completó el descargo de su pareja y apuntó: «Tendrá dependencia de la pandemia, de que no tengamos la posibilidad besar, abrazar».

Tagliani asimismo se refirió a su porvenir en la conducción de «A tiempo», un programa afín al que hace Marley hoy día y descubrió: «Me mandaron los backlinks a fin de que lo vea, recuerdo de Julián Weich, me encantaba, trataré de llevarlo a cabo lo más bien que se pueda con mi huella. vi que el 15 de marzo, pero no sé».

Aparte de charlar de su relación frente a las cámaras, los conocidos asimismo distribuyen su día a día en las comunidades. Por poner un ejemplo, hace unos días, Tagliani publicó una postal cariñosa en Instagram y expresó: «Un desayumuerzo antes que @leoalturria se vaya a trabajar…. amo nuestras hablas nuestros proyectos (sic)».