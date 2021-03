Daniel Osvaldo brindó una desopilante entrevista a ESPN F90 en su edición vespertina. Con un look excéntrico, marcando la tendencia, Dani Stone recordó aquel tradicional entre Boca y River por Copa Libertadores, que debió suspenderse por el episodio del gas pimienta. «Le deseaba meter una piña«, aseveró el exdelantero sobre la actitud de Rodolfo D’Onofrio en el medio del escándalo.

D’Onofrio corrió muy rápido, el partido se suspendió por el hecho de que los players del Millo no podían disputar el partido. Fue una auténtica disparidad, los futbolistas con los ojos hinchados y llorosos por el gas pimienta, al tiempo que Rodo primereaba en Conmebol y lograba el pase a cuartos de final. «Creíamos que se iba a regresar a divertirse, pero al toque nos hemos proporcionado cuenta que no».

«D’Onofrio es un maleducado, qué venís a realizar circo en La Bombonera, unas ganas de meterle una piña en los dientes», apuntó Osvaldo. El «Panadero» se aproximó al alambrado donde está la 12 situada, puso el gas pimienta en la manga donde salían los players de River y dañó a numerosos de . El acercamiento no se ha podido proseguir disputando y se dictaminó la supresión del Xeneize.

Daniel Osvaldo y D’Onofrio

Más allá de que no hay prueba contrafáctica, y en el fútbol puede pasar cualquier cosa, River jugó un primer tiempo mejor que el de Boca. La serie se encontraba uno a cero en pos del Millonario y todo señalaba que iba a clasificar sin sobresaltos, pero absolutamente nadie le quitará a los players Xeneizes de aquel equipo la espina de no haber completado los 90. «Fue una disparidad ese día, en el momento en que los de afuera desean ser personajes principales es de esta forma».

« pensábamos que lo dábamos vuelta, estábamos bien, pensábamos que se iba a regresar a divertirse. Unos cuantos horas después nos hemos proporcionado cuenta que no, en el momento en que lo vi a D’Onofrio…A dónde vas profesor», recordó el exdelantero de la Roma. «Los players de River tenían los ojos estallados, me aproximé al banco de suplentes y les dije de esta forma es imposible jugar, me coloco en el sitio de », recalcó.