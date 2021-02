Viviana Cana vivió un verano verdaderamente movidito. Es que tras ser desligada de El Nueve, la reconocida conductora debió decantarse por otros rumbos laborales. En la mitad de ese panorama lleno de cambios, la comunicadora acabó recalando en A24, dónde comenzará el lunes próximo. Convidada a «Intratables» para publicitar su nuevo programa, Viviana dejó helados a todos con una deslumbrante revelación en América televisión. La conductora abrió su corazón y charló sobre su historia privada.

« siempre y en todo momento me quedo 4 o 5 años mucho más de lo debido en los matrimonios. He tenido relaciones largas. Siempre y en todo momento me quedo considerablemente más años en las relaciones por el hecho de que no sé de qué forma terminarlas. me divorcié hace tres años, y te afirmaría que recién hace seis meses estoy dispuesta para enamorarme nuevamente. En el momento en que tenés un hijo es diferente. no he vivido jamás la experiencia de separarme y tener un hijo con alguien», empezó diciendo la periodista en el software de Fabián Doman.

«En el momento en que me apartaba de otro lloraba, padecía un rato y me olvidaba, y siempre y en todo momento un clavo me sacaba otro. En este momento no, no estoy nada simple para eso. Creo en el cariño y amo la vida, pero le tengo temor a los hombres, no deseo padecer mucho más por amor. En la vida te enamorás frecuentemente por el hecho de que jamás sos exactamente el mismo. Le tengo temor a la desilusión», añadió Viviana, quien abrió su corazón al aire y mostró un costado inesperado. La conductora charló de todo en la antesala de su debut en A24.

«Primero pues empodero bastante a los hombres con los que estoy, me agrada colocarlos en un altar, prácticamente. Puedo parecer una mina muy avasallante pero después en un vínculo soy muy…no te diré sumisa por el hecho de que no me lo creería absolutamente nadie. El hombre de mi vida, sospecho, es el padre de mi hija. Pero la relación de mi vida todavía no llegó. Ese hombre con el que vos afirmáis, aparte de todo lo evidente físico, pero de divertirme, tener exactamente los mismos deseos, que nos riamos de exactamente las mismas cosas, no me pasó. Sospecho que hay», continuó Viviana.

Al final, la conductora descubrió de qué manera considera que va a ser su historia sentimental a futuro: «No me imagino ahora viviendo con un hombre, no me imagino fallecida de amor. No me reconozco. no vivía con el padre de mi hija, probamos un año y no funcionó», concluyó la periodista en el software de Doman. Por ahora, pensada en el trabajo, Viviana comenzará el lunes próximo en la pantalla de A24. Distanciada de los chimentos, la conductora se va a meter de lleno en el arco político nacional.