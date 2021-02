Cinthia Fernández y Martín Baclini se apartaron hace ahora prácticamente un par de años. Más allá de que desde ese momento los hemos visto pasar por duros cruces, aún sostienen una aceptable relación. Recientemente, el empresario rosarino sorprendió a todos con una tierna carta de amor hacia la bailarina que aun la dejó muy impactada a . Tras pasar todo lo mencionado, la panelista de Ángel de Brito fue interrogada por sus colegas y también logró una horrible declaración sobre su relación con .

«¿Vos te reconciliaste con Baclini?», empezó expresando el conductor de El Trece. «No, me preguntaron el día de hoy. Te juro que no. En verdad me sorprendieron las afirmaciones que logró ayer. Si es algo que me había dicho en privado hace un mes», se sinceró diciendo la mamá de Hermosa, Charis y Francesca frente a un coro de panelistas que vacilaban de todo cuanto se encontraba manifestando al aire. «Me afirmaron que estuviste en el departamento», siguió contando Ángel.

«No, vos sabés que no. Vos sabés que te lo digo si en el momento en que voy al departamento y se lo usurpo te lo digo. Aparte lo muestro en el momento en que se lo usurpo. Te juro que no», añadió Fernández sobre el tema. «¿Volverías a tener una noche de sexo con ?», averiguó Pía Shaw tratando comprender las causas que llevaron a Baclini a llevar a cabo públicos sus sentimientos después de tanto tiempo separados. «No, en este momento no… Igual si volviese sería por una noche de sexo por el hecho de que tengo ganas. Mejor bueno popular que malo por saber», aseguró la ex- de Matías Defederico.

«Mirá charlé con alguien del edificio. No daré nombre ni nada y me mencionó que te vio ingresar en múltiples ocasiones al departamento de Baclini durante este tiempo. Y no exactamente a hurtar, sino más bien a pasar el día», lanzó sin filtro Mariana Brey a su compañero. «Diré algo, le empleo la cochera por el hecho de que no hay rincón para aparcar ahí», confesó entre risas.

«Le puse: siempre y en todo momento andas presente. Sos, fuiste y serás mi enorme amor. Ese amor que no se olvida. Mi primer amor que no olvido. Y por mi pu…práctica de estar libre, no me lo dejo festejar con mucho más hechos. Si de algo te sirve, andas hasta en mi herencia, tanto vos como las niñas. Esperemos cualquier día me decida a soñar y vos estés para comunicar la vida hasta el objetivo. Te amo, las amo. Y seis corazones, que tienen un concepto asimismo. Cinthia, , las tres niñas y si cualquier día soñábamos con tener un hijo, ese era el sexto corazón. Es bastante todo lo mencionado, pero de este modo se dio», manifestaba la carta del empresario para la bailarina, la que compartió en el software de Tomás Dente.