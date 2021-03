El plan de vacunación contra el coronavirus de la Localidad de Buenos Aires (CABA) para los ancianos de 80 años empezó a las 8.00 de la mañana. Por esto, una cantidad enorme de personas se reunieron en las puertas del mítico Luna Park. Con el correr de las horas, las imágenes de jubilados aguardando ser inoculados preocuparon a la oposición, que usaron sus redes para cuestionar al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Salud, Fernán Quirós. Uno fue el legislador y asesor presidencial, Leandro Santoro.

El legislador recordó las vacaciones que se tomó Larreta a la localidad brasileira de Búzios. El asesor de Alberto Fernández mantuvo que «no se organizó mejor la vacunación por el hecho de que el Jefe de Gobierno estuvo veraneando hasta la semana anterior en Búzios y pues no cree en lo publico». «Fácil», destacó Leandro Santoro. «Larreta arma un vacunatorio en el Luna Park -tan mal ordenado- que se corre el peligro real de que salgan todos inficionados», apuntó en su cuenta de Twitter. «Es un auténtico absurdo surrealista», añadió.

En el transcurso de un diálogo con C5N, el legislador porteño aseguró que «(lo sucedido) es criminal». «Vos no puedes convocar en este contexto a la multitud a que se vaya a vacunar y tenerla 2 o tres horas sobre el rayo de sol», aseveró el legislador porteño. «Es una disparidad total», destacó el asesor presidencial. «Hablamos de un virus que se transmite desde el aerosol que se genera en el momento en que la multitud charla», añadió Santoro. «O sea un disparate surrealista, es una irresponsabilidad y es producto de que no les importa la vida de la gente», señaló.

«¿Sabés por qué razón no se organizó mejor? Por el hecho de que el Jefe de Gobierno estuvo la semana anterior veraneando en Búzios», aseveró Leandro Santoro en C5N. «Niegan en el sistema público de Salud. Este año el Presupuesto vino con un recorte del 5,8%. Si bien parezca increíble () recortaron el presupuesto de Salud, recortaron el presupuesto de educación, recortaron el presupuesto para infraestructura escolar. O sea el desprecio a la red social», aseveró el día de hoy el asesor presidencial.

«No se bancan las críticas»

Hace momentos, Leandro Santoro cuestionó al «Larretismo» y al «Macrismo» por no admitir las críticas por la campaña de vacunación a los ancianos. «Llama la atención observarlos enojado con los contrarios que les criticamos el horrible operativo de vacunación. Están familiarizados al blindaje mediático que no aguantan la crítica. Soliciten perdón y arreglen el inconveniente, que aquí las víctimas son los ancianos, no », cerró el asesor presidencial.