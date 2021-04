Leandro Santoro, diputado del Frente de Todos en CABA, cargó contra el bloque de Juntos por el Cambio al decir que es insólito que los acusen de «prohibir la adquisición de vacuna a las provincias y no intentar lograrlas». Por su parte, señaló que son los medios quienes generan el contenido de derecha a fin de que entonces los repliquen los políticos. «Me da la sensación de que están vendiendo humo«, señaló Santoro.

“Lo que nosotros hicimos es pedirle por medio de un pedido de informe al Gobierno de la Localidad hace cuánto piden vacunas, por el hecho de que me da la sensación de que están vendiendo humo», comentó el legislador en Radio Del Plata. «Engañes nos demandaban a nosotros dejar en libertad una supuesta prohibición para comprar vacunas no habían hecho el intento. Ciertas provincias como Córdoba manifestaron que procuraron pero que no lograron», expresó con relación a las críticas de Juntos por el Cambio.

Por su parte catalogó de «insólito» que los acusen de 2 cosas en simultaneo: «De prohibir la vacuna y no intentar lograrlas». El diputado charló de «la doble ética», que es en todo momento jugar para la televisión y intentar tapar cualquier administración del Gobierno. «Este cinismo y también hipocresía precisa ser develado y terminado. No tenemos la posibilidad de naturalizar que quienes juegan en política lo hacen sin reglas de juego», manifestó.

“Es imposible tolerar la hipocresía política en un instante como este. Los cuadros políticos mucho más atrayentes de la derecha están en los medios, son los que generan el contenido, y los políticos reproducen ese contenido. Es al contrario de lo que sucedía antes, donde la política meditaba y los medios replicaban esa reflexión”, comentó Santoro.

Su opinión sobre las vacunas contra el coronavirus

Finalmente, al charlar de las vacunas señaló que hay que ser realmente responsable en lo que dicen. Resaltó que el gobierno trabaja ya hace varios meses en que se cumplan los contratos que tiene firmados. «El propósito de los gobernantes del Ministerio de Salud es tener la mayor proporción de vacunas. No es una resolución que es dependiente de la burocracia argentina, los incumplimientos de los contratos sucedieron en todo el mundo», sentenció.