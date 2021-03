Tras el caos liberado en el centro de vacunación del Luna Park en la Localidad de Buenos Aires, en donde varios mayores de 80 años debieron realizar colas a lo largo de múltiples horas, la oposición de Horacio Rodríguez Larreta salió a cuestionar el operativo. Legisladores porteños del Frente de Todos sacaron un aviso en el que consideran «vergonzosa» la organización de la campaña de vacunación por la parte del Gobierno de la Localidad.

Según notificó la agencia NA, el comunicado del bloque opositor en la Legislatura porteña expresó que «la día fue un desastre y los causantes deben ofrecer respuestas». Asimismo recordaron que en el mes de abril de 2020, el gobierno nacional apartó del cargo al entonces titular de ANSES, Alejandro Vanoli, por los desbordes de retirados y adjudicatarios de proyectos sociales en la mitad de la pandemia.

Los legisladores asimismo aseguraron: «La desorganización que hemos visto el día de hoy no es un hecho apartado, es la prueba del desprecio que Horacio Rodríguez Larreta y sus gobernantes tienen por los ciudadanos que se atienden en el sistema sanitario pública. Aquí no hay improvisación, es una resolución política y los causantes deben ofrecer explicaciones».

«PAMI ofreció centros de vacunación, pero ni Horacio Rodríguez Larreta ni Fernán Quirós respondieron. No anotaron, no planearon, en la distribución de las vacunas libres privilegiaron a las prepagas y el día de hoy mandaron a los jubilados que no tienen prepaga a llevar a cabo filas eternas a predios sobresaturados», añadieron. La titular del PAMI, Luana Volnovich, había denunciado al Gobierno de la Localidad hace un par de semanas por no convocar a la entidad a formar parte de la vacunación.

Finalmente, el comunicado concluye con mucho más cuestionamientos hacia el gobierno porteño por lo ocurrido a lo largo del martes: «La día fue un desastre. Recibir tanto destrato es una provocación. La vacunación debería traer certidumbres y promesa, no mucho más angustias. ¿Tanto cuesta ordenar una vacunación digna para los porteños y las porteñas?».