El gobernante misionero agradeció a Rovira la oportunidad de editar metas y estar lista para la pandemia. El Ingeniero Carlos Rovira dio comienzo al periodo de sesiones ordinarias este 1 de Mayo a las 10 hs para ofrecer paso al alegato del gobernador Oscar Herrera Ahuad.

El alegato terminado

Señor Presidente de la Cámara de Representantes de la Provincia de

Metas. Ing. Carlos Eduardo Rovira, señor Vicegobernador de la

Provincia, Dr. Carlos Arce, señora Presidenta del Superior Tribunal de

Justicia de Metas, Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, señores

Miembros del congreso de los diputados y Señoras Miembros del congreso de los diputados Provinciales, señores Miembros del senado y

Miembros del congreso de los diputados Nacionales de la provincia de Metas, señores Intendentes

de la provincia, Señores Ministros del Poder Ejecutivo Provincial,

autoridades eclesiásticas y representantes de los distintos credos,

señores gobernantes provinciales y municipales, autoridades de las

fuerzas de seguridad, señores representantes de la prensa, estimados

misioneros.

Gracias por recibirme de nuevo en la sede de la Cámara de

Representantes, para realizar mi obligación constitucional de

reportar a este cuerpo sobre marcha de la administración provincial. La

ocasión de llevar a cabo este informe implicó una labor considerablemente mayor

que únicamente catalogar datos y cantidades de programas de gobierno.

Significó nada más y nada menos que poner en visión el gran trabajo que

los misioneros, mucho más unidos que jamás, llevamos adelante en entre los

periodos mucho más desafiantes de nuestra historia.

Un año atrás, en el momento en que en este recinto exponíamos el grupo de

acciones previstas para nuestra provincia, el planeta se sumergía en un

océano de indecisión y angustia, que ponía en cuestión los cimientos

de nuestra organización popular, económica y política, no únicamente

sanitaria. Desde la llegada de la Pandemia a la Argentina, vivimos catorce

meses vertiginosos, en los que diferentes enfoques procuraron llevar a cabo frente

a esta agenda novedosa y también inopinada, para la que no existían recetas.

Como una metáfora del sistema inmunológico, Metas respondió con la

fuerza de su cohesión popular, su organización institucional y su aptitud

de trabajo, probando que ni aún la presencia de una pandemia detuvo

la generación de políticas públicas de prominente encontronazo que afianzan la

transformación que venimos haciendo. El día de hoy, sin estridencias ni

exageraciones, vengo a expresar que ese esfuerzo grupo de todos y cada uno de los

misioneros permitió que las proyectos prosiguieran adelante en todos y cada uno de los

rincones, que los hogares se convirtieran por un tiempo en salas, que

los centros de salud reciban elementos y también insumos, que las compañías

enormes y pequeñas prosigan provocando valor y manteniendo el empleo, que

los trabajadores públicos prosigan percibiendo sus haberes en tiempo y

forma, y que la compromiso de todos, al lado de la resolución política,

hacen viable la estabilidad entre salud y economía.

De ahí que, para empezar esta leyenda, deseo rendir homenaje a los

misioneros y misioneras, que supieron poner el hombro con

compromiso y una gran vocación caritativa, y especialmente a nuestro

personal de salud, a los hombres y mujeres que desde la trinchera del

sistema sanitario trabajan para cuidarnos a todos. Por ellos, y por

nuestros conocidos cercanos, nos toca proseguir adelante con las medidas de

prevención, y de esta forma sostener abiertas las academias, las compañías, los

shoppings y espacios públicos.

Jamás antes quedó en prueba con tanta claridad la relevancia de la

construcción de un sistema político institucional que pone primeramente

a nuestra gente. El Ingeniero Carlos Rovira sentó las bases de una

transformación colosal, que atraviesa todos y cada uno de los escenarios y articula lo

público con lo privado. Y mantiene un principio indiscutible: PRIMERO

MISIONES!

Este emprendimiento el día de hoy trasciende nombres y personas, y se afianza como la

plan de actuación hacia el avance pleno y sustentable, que plasma una visión

clara del sendero que debemos proseguir para multiplicar el confort de

nuestra población, y transformar a la prosperidad en la condición del disfrute

de los derechos elementales, de manera equilibrada con nuestro medio, nuestra

naturaleza. De ahí que, el mensaje para todos los que circunstancialmente ejercitan

un cargo es clarísimo: que absolutamente nadie se confunda, por el hecho de que el poder viene de

la multitud, y nuestro deber es ser útil, y trabajar las 24 horas del día para

nuestro pueblo. Esa es la razón de ser de la función pública, y la esencia

del misionerismo.

Me toca como Gobernador llevar adelante esta novedosa etapa, otro capítulo

de esta obra colectiva de transformación popular, que merced al

acompañamiento de usted Sr. Presidente, a la increíble relación con los

demás poderes del Estado, al deber de los Intendentes y sobre

todo a la seguridad de nuestro pueblo, torna posible que Metas sea

vanguardista y modelo desarrollandose tecnológico, innovación y sustentabilidad.

Este modelo se afianza en múltiples ejes y líneas de acción, que expondré

ahora como reseña de nuestra labor de gobierno.

A estas alturas del año pasado, en el contexto de la llegada de la pandemia, se

discutía sobre salud versus economía. Este reduccionismo refleja una

grieta que nada debe ver con los misioneros, ni con el desarrollo popular

y político que edificamos en los últimos tiempos, que nos deja poner a

la multitud primero, siempre y en todo momento.

De este modo, supimos que era preciso bajar la circulación de personas, remarcar

la aptitud de nuestro sistema sanitario, trabajar en una fuerte

concientización de cada uno de ellos sobre las medidas de precaución que debíamos

proseguir para eludir contagiarnos, y mantener el sistema productivo,

comercial y de servicios para asegurar que la actividad económica

prosiguiera andando, que la cadena de pagos no se interrumpa, y que

cada trabajador prosiga percibiendo sus haberes.

Esto demandó una enorme inversión del presupuesto público volcado

de forma directa a la economía, desde un esfuerzo de todos y cada uno de los

misioneros, con sabiduría para priorizar a los ámbitos mucho más damnificados, a

los de mayor encontronazo general, a los que desarrollan mayor distribución en el

sistema.

Implementamos una bonificación del impuesto a los capital bárbaros

reduciendo la alícuota a cero por ciento (0%) a todas y cada una aquellas ocupaciones

similares con servicios turísticos de Puerto Iguazú. Desde el Fondo de

Crédito Metas atendimos en forma precisa las pretensiones que

surgieron del contexto de pandemia de todos y cada uno de los ámbitos de la

economía, triplicando el monto total del financiamiento con relación a los

años precedentes en distintas programas.

Ofrecemos subsidios a trabajadores independientes del campo turístico

que no calificaban en provecho nacionales. Diseñamos y también

implementamos un plan de asistencia financiera a los prestadores del

Centro de Previsión Popular, por una suma de 500 millones de pesos,

cubierto en su integridad por fondos misioneros, adelantando el pago de

posibilidades para meses futuros, en razón de la caída de las atenciones

en los primeros meses del aislamiento obligación. Se dispuso de un

programa de Asistencia al Sistema Sanitario Provincial con créditos de

hasta cinco millones de pesos para equipamientos para clínicas y

sanatorios privados. Asimismo para Monotributistas, Causantes

Inscritos y Autónomos sin usados que no accedieron al crédito a

tasa cero de la AFIP, se dispuso de créditos de 50 a 75 mil pesos según la

categoría.

También lanzamos el Programa de Urgencia Complementario (PEC)

para sueldos y costos de composición, y el Programa de Reposición de

Stocks (RET) para la reapertura o aumento de las ocupaciones. Se

añadieron entonces los Créditos para los Pequeños Productores por medio de

Agricultura Familiar para la familia agrícola, y el Programa de

Restauración Económica con créditos para campos damnificados por la

pandemia tan distintos como los jardines maternales, el turismo, las

industrias y shoppings de ámbitos como textiles, ferreterías, pinturerías,

librerías y heladerías, las ocupaciones foresto industriales, el transporte de

usuarios, las ocupaciones de recreación, y los servicios personales y

expertos.

La caída de la economía argentina afectó a todos. Para

mantener el poder de compra del salario, asegurar la circulación de

fondos en el sistema comercial y productivo, y proteger la economía de los

misioneros, priorizamos 2 ejes escenciales de nuestra política

económica. Por una parte, desde el Gobierno Provincial recompusimos el

salario de los trabajadores públicos tanto el corriente año como el

pasado, de forma tal que en la situacion de los enseñantes superamos el cargo

testigo fijado por la igualitaria nacional.

Por su parte, para llegar a todos y cada uno de los campos, relanzamos los Programas

En este momento, permitiendo la reactivación del consumo merced a condiciones de

financiación insuperables. A los habituales «En este momento Metas», «En este momento

Carne», «En este momento Góndola», “En este momento Pan”, “En este momento Gas” y “En este momento Patente”,

sumamos “En este momento Recursos Duraderas” para cinco rubros, “En este momento

Gastronomía” para locales de servicios de comida en el local, “En este momento

Turismo” para el rubro hotelero y gastronómico, En este momento Monedero con la

Billetera Virtual YACARÉ, En este momento Fiestas en el mes de diciembre del año pasado, y,

desde la vuelta a clases, “En este momento Alumnos”, “En este momento Transporte

Escolar”, “En este momento Contenidos escritos” y “En este momento Escolar”. De esta forma, en 2020, los distintos

Programas En este momento encauzaron ventas próximas a los 2.000 millones de

pesos.

El turismo no es únicamente entre las ocupaciones económicas mucho más

esenciales en generación de elementos y empleo, sino asimismo forma

una parte de nuestra proyección al país y al planeta como referentes de

naturaleza, cultura y calidad de vida. Por eso mismo, el gran encontronazo

sufrido por el campo en 2020, que se alarga en 2021, demandó un

esfuerzo agregada de asistencia y acompañamiento estatal a su

ecosistema.

Efectuamos la publicación de la interfaz virtual

viajapormisiones.com para fomentar el turismo de adentro. Estamos trabajando con

los programas En este momento Turismo, En este momento Vacaciones y En este momento Iguazú para

impulsar la comercialización de packs turísticos. En Puerto Iguazú,

aparte de la rebaja del impuesto a los Capital Bárbaros ahora citada,

se brindaron provecho en temas de impuesto automotor y energía

eléctrica, se dio asistencia desde el Fondo de Crédito de Metas, el

Centro de Promuevo Agropecuario y también Industrial y con el PRET Metas.

Nuestros primordiales sitios, Posadas y también Iguazú, considerablemente más damnificados,

precisaron de medidas auxiliares. Desarrollamos el Plan de

Reactivación del Ecosistema Turístico Misionero, que incluyó el

Programa de Precompra, con una inversión de 60 millones de pesos; el

IFE Misionero, con 10 millones de pesos por mes para trabajadores del

turismo de Iguazú; Aportes No Reintegrables para organizadores de

acontecimientos, por un total de 5 millones de pesos; el exitoso programa En este momento

Vacaciones, con una inversión de 25 millones de pesos, que impulsó a las

mucho más de 75 Agencias de Viajes misioneras a volcarse al turismo de adentro,

robusteciendo la oferta para el receptivo y ofreciendo, a través de el,

liquidez a hospedajes, servicios gastronómicos, de transporte y

atractivos turísticos.

El ahínco de todos y cada uno de los misioneros, unidos, permitió mantener la

actividad turística provincial y trabajar en la restauración de esta industria

primordial para nuestra provincia. Le mencionamos a la Argentina y el planeta

que Metas es un destino tan cautivante como seguro, y que nos encontramos

dispuestos para recibir a los turistas en una experiencia inolvidable, con

la calidad, la calidez y los cuidados que nos distinguen.

En materia laboral, para posibilitar la continuidad de la actividad

económica en condiciones seguras para el plantel de las compañías,

dictamos capacitaciones en protocolos sanitarios de COVID-19. Además de esto,

propiciamos políticas de inclusión y respeto en las relaciones laborales a

través del Observatorio de Crueldad Laboral, la Mesa de la Variedad y

la app de la Ley Micaela.

Con la mirada puesta en la prevención y erradicación del trabajo infantil,

articulamos con comisiones municipales y diferentes Organizaciones No

Gubernativos acciones de comunicación y concientización. Desde el

Sistema de Información de Tareferos Metas llegamos a 7500

trabajadores, con inversión de elementos provinciales.

Desde el Consorcio Textil Metas estamos trabajando con 4 cooperativas

textiles que alcanzan a trabajadores misioneros para disponer la marca

Monte de indumentaria de trabajo. Nos encontramos ampliando la llegada a mucho más

talleres en toda la provincia.

Asimismo acompañamos a los trabajadores de la civilización, poderosamente

damnificados por la suspensión de ocupaciones y acontecimientos presenciales. El

Registro de Trabajadores de la Cultura de Metas ha construido

medios informáticos para el mapeo, registro y también inscripción de 4.500

personas que en el lapso del año vigente reciben la Tarjeta Cultural que

les deja conseguir distintos provecho. Con esfuerzo propio provincial se

han invertido mucho más de 90 millones de pesos en programas de asistencia

que entienden becas, subsidios y acciones que se fueron desplegando

como paliativo y contención del campo cultural.

Pero comprendemos que la crisis económica global persiste, que el encontronazo

de la pandemia proseguirá afectando nuestras economías, y que es requisito

apelar a políticas activas para mantener la actividad y el empleo, y

asegurar que los misioneros accedan a la dignidad del trabajo. De ahí que,

pusimos en marcha los programas Trabajo Metas y Trabajo Metas

Joven, que deja que personas en situación de puerta de inseguridad efectúen

posibilidades de servicio y accedan a un ingreso, en los 77 ayuntamientos

misioneros.

Este parlamento, que representa la mucho más genuina expresión de la

democracia y la intención habitual, ha demandado varias veces el

reconocimiento de los lícitos derechos de todos y cada uno de los misioneros por

nuestro sitio y aporte a la Nación. La fotografía del sistema institucional

argentino hace un tiempo que dejó de reflejar la verdad del país, y también supone

gigantes injusticias y asimetrías para nuestra gente. Seamos claros:

Metas no recibe los elementos coparticipables que le corresponden por

su peso y importancia en el concierto nacional.

Nuestro gobierno levantó la bandera del misionerismo para reclamar lo

que nos corresponde como provincia, pero queda bastante, mucho por

realizar. Hemos instalado en la agenda nacional una cuestión que nos

importa a todos y cada uno de los misioneros. La verdad de nuestra economía,

expuesta a las asimetrías cambiarias y el encontronazo de ciclos económicos a

lo largo de nuestras amplias fronteras, demanda de urgentes

compensaciones que mejoren la competitividad de las industrias y el

comercio de la provincia. Estos temas denuncian una representación

política comprometida con la agenda misionerista, y alineada a un único

propósito, que es proteger los intereses de nuestra gente.

Vamos a seguir en el sendero del diálogo para poder la plena app del

producto 10 de la Ley Pyme, con el propósito de que nuestras industrias se

vuelvan competitivas a través de políticas distinguidas y de atractivo a la

producción que trabajen en pues de saldar las disparidades con países

vecinos.

Las condiciones de desigualdad del sistema de coparticipación federal

argentino hacen que Metas se halle entre las ocho provincias que

mucho más aportan al estado nacional y en el puesto número 18º en el top

de coparticipación. Queda en prueba la necesidad de un plan

fiscal capaz, que nos deje producir los elementos económicos para

que el estado contribuya a impulsar el avance popular y el desarrollo

de la economía.

Por este motivo, la política fiscal misionera tiene sus cimientos en la simplicidad y

la igualdad tributaria. La recaudación no es la meta, sino la

consecuencia de una construcción público – privada que visibiliza a la

persona tras cada contribuyente. Así, más allá de la

pandemia y al contexto económico nacional, Metas logró progresar su

recaudación sin acrecentar impuestos.

En el último mes del año de 2019 lanzamos el Plan de Moratoria Excepcional 100%

en línea con provecho que incluían la remisión total de multas y hasta un

95% de intereses, alcanzando la suscripción de en torno a 45 mil proyectos

de regularización de deuda, duplicando de esta forma la previsión inicial de recupero.

Apostamos a hacer más simple la experiencia del contribuyente con la digitalización

de procesos y simplificación de trámites y la reconversión de los centros

de la Agencia Tributaria Metas, para hacerlos mucho más eficaces y

afables. Disponemos una interfaz en línea que facilita llevar a cabo

consultas, liquidaciones y pagos del Impuesto a los Sellos y del Parque

Automotor entre otros muchos trámites.

En el último año hemos proporcionado muestras visibles de de qué manera comprendemos la función

pública a la vera de la multitud. Recorrimos la provincia en forma persistente,

visitando cada ciudad para tomar contacto directo con la verdad que

viven los misioneros en los 4 extremos del territorio. Acompañamos

a los Intendentes en su trabajo, y llevamos elementos y herramientas para

atender a los pedidos de todos, sin distinciones ni opciones.

Asegurar la conectividad del territorio, con una correcta

infraestructura vial, es una condición que se requiere para la integración, el

desarrollo económico, la seguridad sanitaria y personal, y el pleno goce

de los derechos sociales, culturales y ambientales. Sin sendas correctas no

hay emprendimiento de avance viable, y la igualdad de derechos se regresa

una utopía. Por este motivo, estamos trabajando intensamente en la construcción y

conservación de sendas provinciales y accesos, la optimización de sendas terradas,

la rehabilitación de puentes, y proyectos de integración a la trama vial, que

tienen dentro adoquinados, cordones cuneta, badenes, saneamientos en todos y cada

ayuntamiento misionero.

Con el Programa de Pavimento Urbano se asfaltaron cada día de el día de hoy un total

de 305 cuadras en toda la provincia, con un presupuesto de 270 millones

de pesos.

En pos de dotar a todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia de una

infraestructura vial local de calidad, se diseñó el Programa Hormigón y

Empedrado, corriendo proyectos de pavimento tipo empedrado y proyectos

hidráulicas complementarias, como cordones cuneta, badenes y veredas.

A eso se aúnan 288 cuadras de empedrado, cordón cuneta y badenes

ejecutados por IPRODHA en distintas sitios de Metas.

Estas proyectos de pavimentación y también hidráulica, que van a dar mayor confort y

seguridad al tránsito vehicular urbano, potenciarán el ordenamiento

territorial y propiciarán la adecuada conducción de las aguas pluviales.

Simultáneamente, procuramos desarrollar una infraestructura correcta al

tránsito peatonal con la ejecución de veredas y rampas de ingreso para

personas con discapacidad. Además de esto, incluimos proyectos de iluminación.

En materia vial tenemos la posibilidad de nombrar múltiples proyectos en curso: la

repavimentación de 33 km de la Ruta Provincial 17 y la

construcción de la Travesía Urbana de 2 Hermanas, con una inversión

en el 2020 de cerca de 900 millones de pesos. Asimismo la Travesía

Urbana de Posadas – Garupá, sobre la Ex- Ruta Nacional Nº 12, entre el

Nodo Vial Garita, la Rotonda de Avenida Uruguay y el ingreso al vecindario

Itaembé Guazú, de 13,5 km, con una inversión de 500 millones de

pesos. Y la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 19 en el tramo que

une el empalme con la Ruta Nacional Nº 12 en el quilómetro 25,4.

Además de esto, con fondos provinciales llevamos a cabo el asfaltado entre la

ciudad de Capioví y Ruiz de Montoya, en un total de 3.000 metros, sobre

el empedrado que existe, la pavimentación de la Av. Kordts en Leandro N

Alem, de 800 metros. Con el Programa 100 Puentes llevamos ejecutados

mucho más de 250 puentes en toda la provincia, superando extensamente el

propósito inicial.

Como una parte de los objetivos logrados en el último año se pusieron en

desempeño tres plantas de asfalto propias que generan un

promedio por mes de 12 mil toneladas de mezcla asfáltica, exactamente las mismas

están situadas en San Pedro, Posadas y Salto Encantado. Asimismo se

acondicionaron y pusieron en marcha 2 plantas de hormigón propias

que generan juntas 1.200 metros cúbicos en promedio por mes, situadas

en Posadas y Leandro N. Alem.

Y disponemos muchas proyectos en curso, como el nuevo puente sobre el arroyo

Cuña Pirú por ruta Provincial Nº 7, el que va a tener 54 metros de largo y 11

metros de ancho y incorporará con veredas de empleo peatonal. O el nuevo

puente en la Ruta Provincial Nº 19 sobre el arroyo Tirica y el puente sobre

arroyo San Francisco, por Ruta Provincial Nº 25. Los nuevos pasos

sustituirán los puentes que ya están que agotaron su historia útil.

En Colonia Guaraypo, se ejecuta la etapa final de la sección primera del

emprendimiento de pavimentación del ingreso que es por Ruta Provincial Nº 15, y

7 km de sendero vecinal. En el último año se completó en un 86%

la obra básica, iniciándose en 2021 la pavimentación, para acabar con el

trazado.

Se sigue con la construcción de la Ruta Provincial Nº 220 tramo

Garuhapé – Paraje Mariposa, de la Ruta Provincial Nº 220 tramo Salto

Encantado – Cerro Moreno, la pavimentación del ingreso Hondura por

Ruta Provincial N° 204, la pavimentación de 6 km del ingreso a

Almafuerte, la pavimentación del ingreso por Picada Finlandesa a Pueblo

Salto, el ingreso a la Facultad de Prominente Uruguay, en San Vicente, el ingreso

de El Soberbio por Ruta Provincial Nº 13, la ampliación de calzada primordial

y saneamiento de Picada Sarmiento, en Oberá, la pavimentación del

ingreso al Hospital Nivel 3 de Jardín América, el saneamiento del vecindario Ex-

Estudiantes de San Vicente, y comenzamos los cordones cuneta, ensanches y

desagües en Ruta Provincial Nº 225 y las proyectos de saneamiento de cuenca

en Vecindario Las Dolores en la localidad de Posadas.

Asimismo iniciamos la pavimentación de la Ruta Provincial Nº2, entre Azara

y el cruce con la Ruta Provincial Nº 10, pasando por la ciudad de Tres

Capones. Vamos a editar la presente ruta terrada en una vía

pavimentada con todas y cada una de las cuestiones de inseguridad, provocando un colosal

encontronazo en la región para la producción y el transporte.

Aparte de sendas, nuestros centros urbanos y rincones rurales precisan

energía para medrar. El fortalecimiento de la generación y distribución, la

búsqueda de fuentes de energía no contaminantes, y el logro de mayor

eficacia en el consumo, se articulan con una correcta llegada a todos

los usuarios, como forma de inclusión y apertura de ocasiones.

Hemos reactivado proyectos, administrando respuestas frente al gobierno

nacional.

El Emprendimiento MS4 supone una inversión de 1.500 millones de pesos para la

construcción y puesta en servicio de una segunda terna de 132 kilovoltios

de 67 km entre la Estación Transformadora Puerto Mineral

que existe y la Estación Transformadora Eldorado II. Esta obra es

primordial para remarcar la conexión del Sistema de Distribución Norte

13