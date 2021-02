La actriz Griselda Siciliani se encuentra atravesando un momento profesional brillante, ya que está nominada a los Premios Goya por su actuación en la película española “Sentimental”; dirigida por el español Cesc Gay. Recientemente, brindó una entrevista a Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, donde le preguntaron sobre su relación con Adrián Suar, y ahora las repercusiones de esa pregunta enfurecieron a la actriz.

“Esas preguntas siempre son muy tituleras”, dijo Siciliani cuando Etchegoyen le preguntó si el productor había sido “el amor de su vida”. “En realidad no sé si uno se hace esas preguntas en la vida real. Yo, por lo menos, no me las hago. Cada amor, en cada momento, tiene la importancia máxima”, se limitó a responder la actriz ante la consulta, aunque habiendo dado en el blanco con aquello de que se trataba de una pregunta que generaría títulos de noticias.

Y es que luego, varios portales de noticias se quedaron con ese tramo de la entrevista y aparecieron varias noticias que hacían referencia a su relación con Adrián Suar, finalizada en el año 2016, y en la que tuvieron a una hija. También, en la cuenta de YouTube de Mitre solamente destacaron esta pregunta, que fue la que compartieron, dejando de lado el resto de la conversación.

“Cualquier entrevista acerca de una película, una obra de teatro, de un premio internacional por un trabajo, de un estreno, ¡lo que sea! Es titulada siempre (en ciertos medios) con alguna referencia directa o elíptica a algún hombre”, se quejó la actriz en su cuenta de Twitter, al ver la repercusión de sus dichos. “No me sorprende, pero me apena”, lamentó además, a pesar de que había intentado ser cuidadosa en su respuesta.

Luego, compartió un tuit que publicó Etchegoyen, en el que agradecía la mención en un medio, que titulaba su nota haciendo referencia tanto a ella como a Suar. “Que pena, que al pedirme una entrevista por la nominación a los premios Goya se te ocurriera una pregunta incómoda e innecesaria sobre algo que nada tenía que ver con la nominación ni con la película. Pero entiendo que a tus colegas les interesó justamente esa huevada”, reflexionó.