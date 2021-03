Luego de varias temporadas por la pantalla de El Nueve, José María Listorti y Denise Dumas siguen al frente de la conducción de «Hay que ver», un ciclo que repasa noticias vinculadas a la farándula local. Este martes todo parecía desarrollarse con normalidad hasta que entró el llamado de Julieta Prandi , quien les hizo una durísima advertencia en vivo y directo.

Listorti y Dumas hablaron de la batalla legal de Prandi con su exmarido, Claudio Contardi, y la famosa no consideró apropiados los términos que eligieron para referirse al tópico. «Me llegaron mensajes de que estaban dando información completamente equivocada y con tanta liviandad están hablando de un tema que no están entendiendo», empezó diciendo la modelo.

Además aclaró: «Yo no tengo de rehenes a mis hijos, mis hijos no quieren ir con el padre porque en este momento le tienen miedo y Mateo está esperando poder declarar y contar las cosas que le pasaron bajo la tutela de su papá. Les voy a pedir por favor, porque hay dos menores en el medio, que tengan cuidado con lo que van a decir porque hay una causa penal iniciada por mi en el mes de agosto del año pasado… Esta no es la primera vez que los abandona».

Ante el reclamo de la famosa, Dumas atinó a hacerle una consulta: «Teniendo un motivo tan grande como el que vos no querés contar, ¿cómo puede ser que no avance?». «Lo pedí mas de tres o cuatro veces, lo recusé y ayer tuve el revés de que todo vuelva a las manos del mismo juez. Le tengo que hacer una cámara Gesell a Mateo», replicó Prandi sobre el asunto de extrema delicadeza.

Sobre su experiencia personal viviendo malos tratos en su matrimonio con Contardi, Julieta Prandi contó detalles realmente preocupantes y explicó: «En discusiones, me agarraba del cuello, del brazo, y me decía que si hubiese sido hombre no me dejaría un sólo hueso sano. Ser una figura pública y tener un micrófono es mi seguro de vida».