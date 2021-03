Nancy Pazos criticó duramente a Mauricio Macri por lo que sucedió en una reunión por Zoom de Juntos por el Cambio. “Levantándose de la cama a las nueve de la mañana”, observó la conductora de “Ruleta Rusa” en la radio Rock & Pop. Además, reflexionó sobre el triunfo del expresidente hace unos años: “Macri gana las elecciones en 2015 porque una fracción del radicalismo quiso hacer una alianza con él”.

“Antes, era enemigo del centro-derecha”, afirmó sobre el partido político. La amiga de Florencia Peña relató que la UCR hizo internas en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires recientemente. “Lo que está en puja es lo que va a pasar con la elección que viene”, consideró. Una gran parte de ese sector quería hacer una negociación con Martín Lousteau.

“Dicen ‘nosotros te apoyamos a vos, a Larreta, o a quien sea para postularse como presidente’”, contó Pazos. Sin embargo, otra porción no estaba de acuerdo con eso y quería un candidato propio. La ex de Diego Santilli notó que tenían más chances de ganar los que gozaban de una gran presencia en Buenos Aires. “Si no tenés un pie ahí, no llegás a la fórmula presidencial”, sostuvo.

Para ella, muchos políticos estaban en condiciones de presentarse, como el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “Está teniendo una interesante partida, como en su momento tuvieron los de Mendoza”, mencionó. A la vez, creyó que en este asunto la Unión Cívica Radical se oponía rotundamente al peronismo. Sobre este último, opinó: “Van detrás de quien los mande”.

Por otro lado, se cuestionó qué estarán discutiendo dentro del oficialismo: “Entre Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuánto estarán charlando de lo que está pasando en el Gobierno? ¿Debatirán cómo seguir jineteando a Alberto Fernández? Porque él manda desde lo cotidiano con sus maneras dudosas, pero ella es la estratega. Veremos”.