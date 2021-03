Durante el evento Square Enix Presents, que se llevó a cabo ayer mismo a la noche, se presentó la nueva entrega de Life is Strange. Esta es True Colors, una nueva historia llena de drama, romance, misterio y ciencia ficción sobre la cual te contamos todo en la nota que podrás encontrar más abajo. Pero además de eso, anunciaron otras dos novedades para el juego.

La publicadora anunció que tanto el juego original como su precuela Life is Strange: Before the Storm recibirán remasterizaciones, algo que no se esperaba para nada pero fue muy bienvenido por los fans de la franquicia. Al ser juegos un tanto viejos para la tecnología actual con la que cuenta la producción de videojuegos, una nueva versión les hará muy bien.

El primer juego cuenta las aventuras que viven Max y Chloe, dos estudiantes universitarias que inician una amistad que lleva a muchísimo más. Mientras tanto Before the Storm es una entrega más corta, desarrollada por el estudio que ahora se está encargando de True Colors. Ambas nos llevan al pueblo de Arcadia Bay, donde no todo es lo que parece y deberemos resolver un misterio.

Estas remasterizaciones traerán mejoras en varios aspectos de los dos videojuegos. Por supuesto que los gráficos serán mejorados, ya que tanto el motor como la iluminación ha gozado de unos cambios drásticos. Además de eso tendremos un diseño de personajes más elaborado, y una mejora bastante notable en las animaciones faciales de todos los personajes.

Life is Strange, que cuenta la historia de los hermanos Díaz huyendo a la frontera con México, lamentablemente no formará parte de la Life is Strange: Remastered Collection que unirá a estos dos nuevos títulos, pero eso es porque se lanzó en 2019. Es posible que en los próximos años reciba su propia remasterización, pero lo cierto es que sigue contando con gráficos espectaculares para hoy en día.