Pablo Echarri es sin lugar a dudas entre las figuras de todo el mundo del espectáculo que siempre y en todo momento está en el ojo de la tormenta gracias a sus críticas políticas. Como entendemos, el marido de Nancy Dupláa apoya al gobierno de Alberto Fernández y no posee pelos en la lengua en el momento de criticar a la oposición. De ahí que, en reiteradas ocasiones se ha cruzado con personalidades como El Dipy. En la día de ayer, en un reportaje con Catalina Dlugi para «La Once Diez», el artista charló sobre esto.

En entre los extractos de la entrevista, Catalina averiguó: «¿Por qué razón te peleás con el Dipy, que sabés que no lo vas a seducir?». Tras meditar por ciertos segundos, el intérprete respondió: «Ha de ser por el hecho de que yo asimismo soy un tanto peleador… o bastante peleador. Y más allá de que el tiempo me fue puliendo, tengo alguna característica confrontativa. Me marcho deconstruyendo, pero hay algo ahí, un germen de adentro que frecuentemente sale a la luz».

Entonces, Pablo Echarri deseó reforzar un tanto mucho más sobre esto de sus cruces con El Dipy. «Después, si deseo ser mucho más exacto o mucho más profundo, lo reconozco a él como un nuevo de los campos mucho más populares de la Argentina. Entonces, frecuentemente escucho un alegato, en boca de él, de mérito absoluto. Tal y como si de cuajo, el esquema de gobierno, o de medidas o de leyes que se establecen en una sociedad, no fuesen esenciales a fin de que la multitud, vengan de la clase popular que vengan, logre realizarse. Él tuvo la oportunidad de desarrollar un talento, que fue la música, la escritura. En este momento, ese talento que él logró desarrollar, es diferente con el resto de la población. El resto de la población precisa reglas específicas para lograr superar, medrar, para lograr esperar escalar socialmente», aseguró.

«Y lo que le pasó a él, es exactamente lo mismo que me pasó a mí: yo asimismo pude explotar un talento preciso, caí en el instante justo, en el sitio correcto, y tuve la oportunidad de desarrollarme, no solo en lo personal, sino más bien asimismo a nivel económico. En este momento, si yo traspolara mi situación a los que están alrededor mío, hubiera cometido un fallo. Entonces, ese alegato de que cada uno de ellos es artífice de su destino, más allá de que en un punto puede ser de esta manera, en otro punto es completamente falso», apostilló Pablo Echarri sobre sus permanentes riñas con El Dipy.

«Nosotros requerimos que el sitio, que el espacio, que el medio en el que nos movemos, tenga las reglas suficientes y estemos bastante cubiertos para lograr cerrar ese desarrollo», reconoció el marido de Nancy Dupláa. Finalmente, Pablo Echarri meditó: «Viendo un tanto hacia atrás y en proyección, me da la sensación de que nuestro combate no posee ningún género de sentido, pues es realmente difícil mudar la cabeza o la convicción o la multitud que tiene una posición tan férrea».