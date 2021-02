Al igual que otras celebridades como Claudia Fontán, Candela Vetrano, Juanse y Andrea Rincón, Sol Pérez fue confirmada para formar parte de «MasterChef Celebrity 2». La conductora de Canal 26 anunció que la segunda temporada del reality show llegaría muy pronto a la pantalla. La fecha del estreno ya fue revelada por Telefe.

Sol usó su cuenta de Instagram para escribir: «Lista para @masterchefargentina 😱😱». La conductora tiene más de cinco millones de seguidores en esta red social. Muchos de ellos comentaron su publicación: «Qué ganas de que empiece 👏🏽😍», «Qué lookazo», «A romperlaaa 💪🏼💪🏼💓», «Hermosa como siempre», «Diosa total», «Muy linda ❤️».

La segunda temporada de «MasterChef Celebrity» se verá a partir del 22 de febrero. Además de Sol, participarán Claudia Fontán, Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani La Chepi, Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, Mariano Dalla Libera, María O’Donnell, Alex Caniggia y Hernán Montenegro.

Sol Pérez comentó que está entusiasmada por el estreno del show. La conductora contó cómo transita las grabaciones en una entrevista para Telefe. «Los que me conocen saben que soy obsesiva con mi trabajo. Estudio hasta más no poder. Pero bueno, veremos. Todo puede pasar. Lo que más me motivó a ser parte de ‘MasterChef‘ fue el desafío», dijo.

«El desafío que presenta el programa, el tal vez no verme en ese rol, va a ser nuevo para mí. Y aprender cosas nuevas. Lo que más me entusiasma de competir creo que es competir contra mí misma, desafiarme, aprender, sorprenderme también. Creo que no pasa tanto por competir contra el de al lado sino competir contra uno mismo», agregó la presentadora.