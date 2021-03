El instante mucho más fuerte de todos se vivió en las últimas horas en vivo por C5N. La personaje principal fue ni más ni menos que Rocío Oliva, quien está en el ojo de la tormenta con lo que sucedió por Diego Maradona. En un codo con codo imperdible con su compañera, Luciana Rubinska, respondió completamente todo en una situación de llanto y angustia.

“¿Te estigmatizan? Andas apuntada como entre las responsables, no ha de ser simple”, apuntó la periodista. “Alén de que una parezca fuerte, eso duele. siempre y en todo momento lo cuidé, duermo tranquilísima. Tengo mensajes y audios de , si no, no estuvo tan enamorado como se encontraba. Pienso que el tiempo ajusta todo”, mantuvo sin poder eludir quebrarse enfrente de las cámaras.

“No sabés lo enorme persona que era Diego; tenía el corazón de oro. no puedo mencionar nada de . Conmigo, con mi familia, con sus amigos. A Diego le solicitabas algo, se lo sacaba y te lo daba. Le agradaba sacarse mil fotografías con la multitud; precisaba de forma permanente sentir cariño. Pienso que el prejuicio conmigo es por ser 30 años mucho más joven que y ver que Diego me dio un óptimo pasar, buenas cosas”, manifestó Rocío Oliva.

“Diego me deseaba ver bien. lo acompañé siete años y dejé todo; jugaba en River, dejé a mi hermano que era bebé y a mi mamá y me fui con ”, mantuvo sobre los regalos que recibió por la parte de Maradona aun en el momento en que ahora estaban apartados. “No es que uno viaja y la pasa bomba; y eso lo veía, pues después me afirmaba: ‘Flaca, te daré a fin de que poseas el día de mañana’”, aseveró. .

“Eso en ocasiones molesta por el hecho de que el primer pensamiento es: ‘Le transporta 30 años, está por la guita’. fui la única mujer que se apartó en buenos términos con Diego. En un instante pesó la edad, pues deseaba llevar a cabo otras cosas. No lo dejé pues me desenamoré, es que no podía realizar nada, y en ocasiones querer tanto ahoga”, sentenció la rubia mucho más franca que jamás enfrente de los televidentes.