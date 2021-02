Decidió romper el silencio y contarlo todo. Agustina Kämpfer se encuentra dentro de las enormes estrellas de Canal Trece y siempre y en todo momento da que charlar con sus fuertes afirmaciones en « a la Mañana». No obstante, en esta ocasión decidió charlar de su separación con Carlos Gianella, tras tres años de noviazgo. Esto sucedió en Vino para vos, el período que se emite por Kzo, donde rompió en liso muy angustiada.

«Hubo un desgaste. Si le echo la culpa a la pandemia, no puedo ver al que le pasó lo mismo pero la sorteó. Siempre y en todo momento pensaba ‘si es tan lamentable de este modo siendo , solita mi alma, que agarro mis petates si me mandó a alterar y fue, ¿con un hijo qué onda?’ Y sí, es está como és me lo imaginaba. Es otro cuento, es otra historia”, manifestó sobre el vínculo que habían predeterminado con su pequeño.

«Tuvimos una charla super corto y lúdica donde absorbió la manera en la que se lo contamos. Se lo contamos juntos y fue como ‘Ok’, por el hecho de que le transmitimos una seguridad de ‘mira que lo tuyo no cambia, conque vos tranca que aquí los mayores somos . Te transmitimos que esto en este momento es de esta forma, pero absolutamente nadie te dejará de proteger, de querer, de jugar con vos, ni de entretenerte, ni de sacar monedas de chocolate de tu oreja a fin de que comas y sea feliz’, y para fue ok”, aseveró llorando.

«No lo hicimos en ardiente. Nos afirmamos: ‘Aguardemos en frío a conocer si lo mantenemos o si vamos para atrás’. Y bueno, de este modo fue. Hubo un desgaste, hubo algo que se remó, se remó y se remó, y después afirmamos ‘pará, no es necesario vivir bogando. Aguardemos, la vida está para ser disfrutada, para vivir hermoso y vivamos hermoso», manifestó Agustina Kämpfer dando datos de la resolución que han tomado.

«Pienso que en ocasiones estar en pareja puede ser considerablemente más homónimo de no estar bien, que estar sola o solo. Pienso que el futuro en este momento es cada vez menos de a 2. Hay como una demanda tal y como si la persona sola le faltara algo. Para mí está re mal configurado eso en lo popular. Siempre y en todo momento se está aguardando que la persona sola halle a alguien. Y de todos modos, frecuentemente el que está en pareja procura separarse y no sabe de qué manera», sentenció.