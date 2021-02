Se habla, sin dudas, de entre las personalidades mucho más queridas y reconocidas de los medios de este país. Pamela David supo apoderarse a todos y cada uno de los televidentes con sus distintas programas en América televisión. No obstante, ya hace ahora mucho más de un año, decidió mudar completamente su historia y empezó con nuevos proyectos en su trayectoria, como es la situacion de los vivos en Instagram.

Pero en las últimas horas, fue novedad con lo que decidió contar en la citada comunidad, donde se ocupó de dejar muy en claro lo que piensa. «Llega un instante en la vida donde necesitás detenerte, ver dónde andas, ver hacia dónde deseas ir y dejar atrás aquello que te retrasa», lanzó la mujer de Daniel Vila, mostrándose poco a poco más segura de sí. Como era de aguardarse, esto produjo un sinfín de comentarios.

«Siempre y en todo momento muy elegante Pamela👏👏», «¡Se extraña tu conducción en la televisión!», «Llega un instante en la vida donde te percatas que solamente tenés es el el día de hoy», «Hermosura total PAME, no podes ser tan bonita y muy elegante, te deseo ver en la tele, requerimos verte, me encantasssssss❤❤❤», aseguraron. Hace unos días la morocha charló con las psicólogas Carina Schwindt y Marina Fernández sobre el regreso de los chicos al sala.

2Hay una indecisión diferente a la del año pasado, donde contábamos con una seguridad de que tal día comenzaban las clases. Esta indecisión nos transporta a proponernos algunos objetivos en un corto plazo, que todo sea mucho más escalonado. Al unísono, debemos explicarles a los chicos esta situación comentando de ‘quizás’, ‘puede ser’, ‘mucho más adelante’, sin ofrecer certidumbres. Antes afirmábamos: ‘Podrás regresar con tus compañeros, podrás comunicar el recreo con o comunicar tus útiles’», apuntó Fernández.

«Y en este momento, con los protocolos, eso no puede pasar. Las academias ven de qué forma acomodarse. No dando tanta seguridad vamos a eludir que el día de mañana no se desilusione por algo que pase de aquí a un año. La verdad es que no entendemos qué pasará. El año pasado vivíamos el día a día. Lo que tenemos la posibilidad de realizar es acompañarlos, escucharlos y comprender que absolutamente nadie tiene nada por seguro. Basado en eso poder proporcionarles la calma de que nos iremos acomodando según pase el día a día», aclaró la profesional.