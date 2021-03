Hace poco, Moria Casán causó furor en las redes luego de publicar que su nieta, Helena Tuñón debutaría en el cine. A pesar de que lo posteó en su cuenta oficial de Instagram, todos quedaron sorprendidos al ver aparecer a las tres generaciones juntas en la presentación de “La Vagancia”, la película donde trabaja Sofía Gala junto a su sucesora. La diva fue al Museo Larreta, donde se proyectó el film. Fue así como llegó el día más esperado para Moria: «Empezando»

Además de Casán, Sofía y Helena, también estuvo presente Ezequiel Zeki Fernández, pareja de Gala y Diego Tuñón, papá de Helena. “Ante un día de noticias tristes, una alegría inmensa”, escribió la actriz cuando se enteró del estreno de su nieta. La conductora se sentó en las primeras filas y llevó un look, donde los principales protagonistas fueron los estampados. Para lucirlo, eligió un peinado con el cabello suelto. «Empezando a ver la peli de @GalaCastiglione y Helena (sic)», escribió la famosa en su cuenta oficial de Twitter, junto con una corta filmación.

La hija de Moria Casán captó la atención de todos al lucir el color naranja en su pelo. Sin embargo, optó por un outfit sencillo con camisa blanca y pantalón negro. Hace meses que optó por el cambio de look. “Orange is the new black”, manifestó en aquel momento. Helena siguió los pasos de su madre y apareció con el cabello dividido en dos colores. Por un lado, turquesa y por otro, negro.

“La Vagancia” narra el relato de María Fernanda, interpretado por Sofía Gala Castiglione y Roberto, a quien da vida Ayar Blasco. La pareja ficticia siempre discute, pero hay una particularidad: ella tiene poderes sobrenaturales. Cuando está enojada, todas las personas que están cerca, pierden su voluntad. Tras la aparición de Cumbio en su vida, ambos comienzan a vivir situaciones extrañas que los ponen a prueba.

Otra de las noticias más felices para Casán fue el Premio Cóndor de La Plata que ganó Gala. “Wuauuuuuuuu!!! eyaculo LIBERTAD, ALEGRIA!!! THANKS ADORADA GALACTICA, ganadora nuevamente del Condor DE PLATA como mejor actriz por EL CUIDADO DE LOS OTROS!!! @socastiglione (sic)”, lanzó la morocha en sus redes sociales, tras enterarse de la noticia.