Nancy Pazos participó de la despedida a Carlos Menem en el Congreso. “Era mi obligación estar”, indicó la periodista en su charla con C5N. A pesar de que ella nunca había coincidido con la ideología del político, guardaba por él un gran cariño. La panelista de “Flor de Equipo” analizó su mandato: “Llegó en un momento muy especial de la Argentina. Menem es el emergente de lo que dejó Alfonsín”.

No obstante, aseguró que no cumplió con las promesas que había propuesto: “Tenía ideas de revolución productiva y salariazo. Eran consignas muy vacías, de marketing, pero yo me di cuenta que encandilaba a la gente”. La amiga de Florencia Peña había seguido de cerca la campaña electoral de Menem cuando ella tenía diecinueve años. Además, reconoció: “Tuvo un primer año muy equivoco y después puso al país en un plan que parecía mágico”.

“Que el dólar esté igual al peso era algo increíble. Mucha gente pudo sacar créditos y comprarse su primera casa. Mientras tanto, se iba acumulando los pobres y se cerraron los ramales de ferrocarriles que dejaron afuera un montón de trabajadores”, aseguró. Para Nancy, hubo un gran cambio en esa época: “Él dejó de ser el payaso riojano para ser el ídolo de multitudes”.

Asimismo, destacó su valor para el peronismo, ya que el anterior era más agresivo. Pazos observó: “A mí no me gustó nada que vendiera las empresas, pero de golpe Argentina comenzó a tener servicios de telecomunicación e infraestructura que no había tenido antes”. Según ella, varios creían que el país había realizado un intento de ser parte del primer mundo en esa época: “Para muchos fue un proceso de modernización”. A la vez, se refirió a su carisma y a su habilidad para juntarse con gente intelectual.

“Se rodeaba de personas más inteligentes que él porque manejaba el poder”, manifestó. “¿Cuál te parece el punto más oscuro?”, quiso saber la reportera. La otra reveló: “Como mujer, creo que uno de los momentos más terribles fue cuando echó a los hijos y a la esposa de Olivos. Es hiper personal, pero te señala una manera de ser. Cuando tenía que serlo, tenía una frialdad única”. Por último, indicó que la corrupción y la impunidad eran otros asuntos que le criticaba.