No se quedó callada y decidió disparar sin piedad por todo lo que está pasando por estas horas en relación a Ivana Nadal. Y es que la morocha reapareció en sus redes y dejó polémicos mensajes en relación al coronavirus y a otras enfermedades. Furiosa, Denise Dumas habló en “Hay que ver”, el ciclo que se emite a través de la pantalla de Canal Nueve, donde se sumó a las voces críticas de sus colegas.

“¡Otra vez sopa! Ella vuelve y hace como si fuera el Papa, porque dice ‘hace tiempo que no les hablo’. Yo vi el mensaje entero, no editado, dura más de veinte minutos, llegó un momento en el que ya no daba más. Ella habla mal del barbijo, de la gente que se enoja con ella, del amor, de los niños que vienen enfermos al mundo, hace todo un discurso…”, arremetió la rubia de forma tajante.

“¿Quién banca económicamente a Ivana Nadal? Porque… ¿Qué hotel va a querer tener como prensa a una chica que dice estas cosas? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién banco todo esto? Yo una vez me fui de canje a un hotel muy lindo en Bahamas, y te analizan muy bien el perfil que tenés, si es familiar o qué”, manifestó Denise Dumas delante de todos sus compañeros.

Cabe recordar que las palabras de Ivana Nadal fueron muy fuertes. “La única realidad que existe es la que vos elegir vivir. ¿Existe el Covid? Sí… Si te están diciendo que el Covid afecta el sistema respiratorio, pero te ponen un barbijo, ¿qué pensas que están haciendo con el barbijo? ¿Cuál es la sensación que te da ponerte el barbijo? ¿No te ahogás?”, preguntó generando una gran polémica.

“¿No sentís como respirás en caliente, como el dióxido de carbono da vueltas dentro del barbijo? Y vos lo metés y lo sacás del cuerpo, es una locura. ¡Respiren aire puro! Conéctense con la naturaleza, ayuden a que su sistema inmunológico los proteja, somos seres perfectos, nuestro ser es perfecto”, disparó la morocha que volvió a quedar en el ojo de la tormenta por sus dichos.