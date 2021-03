Un momento muy fuerte y doloroso se vivió este miércoles en «Hay que ver», el ciclo que conducen José María Listorti y Denise Dumas a través de la pantalla de Canal Nueve, donde entrevistaron a Malena, la nieta de Lía Crucet. Y es que la reconocida cantante del ambiente tropical, se encuentra internada en una clínica psiquiátrica y su estado de salud generó muchísima preocupación y conmoción en el ambiente.

«Nos metemos de lleno en el tema de Lía Crucet, ustedes saben que está internada en una clínica de Mar del Plata. Aparentemente, el marido se la quiere llevar a su casa, cosa que su hija y su nieta no quieren», afirmó el conductor en relación a las internas que se viven dentro su familia. «La quieren llevar a la casa donde bajó 60 kilos, terminó deshidratada… Volver ahí sería un descuido enorme. Lo que pasa es que ellas no tienen la plata ni los recursos, ese sería el problema», acotó Denise Dumas.

Fue en ese momento cuando presentaron a Malena, quien no se guardó nada. «Mi mamá la vio por unos quince minutos. La vio el lunes y el martes, lo que pasa es que… nos es mi abuela. Es como ver a otra persona», sostuvo. «¿La vieron muy mal? No solo en lo físico, ¿en lo mentalmente también? ¿La reconoció, habló?», indagó José María Listorti intentando saber más sobre esta situación tan dolorosa.

«Tiene momentos de lucidez. por ahí te habla y te dice ‘llevame con vos, llevame, me quiero ir’, y de repente se queda tildada en un punto fijo y no te contesta más. Hay cosas que no controla, es muy difícil poder ayudarla. Ella necesita estar atendida las 24 horas, no solo por sus temas psiquiátricos, sino porque ella tiene cáncer, diabetes, un montón de cosas por lo que necesita estar cuidada», afirmó Malena.

«Justamente por no estarlo terminó así hoy en día. Camina como puede, mi mamá la tuvo que llevar al baño, lavarle las manos. Son detalles que me parten el alma y no quiero repetirlos. Mi mamá habló muchas cosas con mi abuela cuando tuvo momentos de lucidez el lunes, le pidió por favor que no se vaya de Mar del Plata sin llevársela de ahí. Estaba desesperada, era lo único que repetía», señaló la joven.