Una situación muy fuerte se vivió en «Hay que ver», el ciclo que se emite a través de la pantalla de Canal Nueve, el cual es conducido por José María Listorti y Denise Dumas. Esto se inició cuando hablaron con una de las invitadas de la emisión, Rocío Quiroz. La cantante estrella de la movida tropical tomó temas muy fuertes y estremecedores, como lo que sucedió con su casa, la cual fue destruida por una tormenta, como así también, de los hechos de violencia que sufrió.

«Estoy reconstruyendo mi casa. En el barrio donde estamos nosotros fue esta, pero en otros lados hubo otras casas destruidas. Las donaciones nos alcanzaron por suerte, estoy muy agradecida, siempre lo digo, con Moria. Recibir un mensaje de ella cuando yo estaba en el «Cantando»… porque yo estaba pensando en dejarlo, no quería seguir más», manifestó la cantante conmocionando a todos.

«Yo lloraba, estaba muy mal, mi hija se quedó con miedo. Yo me levantaba y veía todo roto, no quería saber nada. Hablé con mi papá por videollamada, él está lejos y lloraba, me dijo ‘hija, tranquilizate’. Le dije que yo no podía seguir cantando, él me dijo que tenía que ir, ser fuerte. Cuando me decidí a ir recibí el mensaje de Moria», sostuvo. «¿Tu papá te ha salvado de varias también, no? De algunas situaciones de violencia», indagó Denise Dumas.

«Sacamos un videoclip, Canción sin miedo. Es sobre lo que estamos viviendo, el maltrato hacia la mujer, las muertes. Decimos basta, que hasta acá llegó, que no queremos una muerte más. Pedimos ayuda por esa mujer que está en su casa y tiene miedo de salir a contar lo que pasa. Hacerlo fue algo increíble, escuchar a tantas mujeres cantar esta canción, con la bandera allá a lo alto», aclaró Rocío Quiroz.

«Yo si no hubiese sido por mi papá creo que no estaría acá. Mi ex llevó un cuchillo, se me puso arriba, me dijo que si yo no estaba con él me iba a matar, y yo le pedía por favor que no hiciera nada. Allí es donde estuvo mi papá y mi mamá también. Gracias a ellos yo pude salir, pero muchas mujeres lamentablemente ya no están. Por eso yo le canto a esa madre, a esa tía, a esa amiga. Hay que ser fuertes, unidas y pedir ayuda para salir adelante», sentenció la artista.