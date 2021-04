El planeta del fútbol está repleto de suspicacias y hechos que más allá de que no se tienen la posibilidad de revisar, es algo que se da por sentado adentro del ámbito. Precisamente durante el día de ayer se cumplieron 30 años de aquel mítico partido de Copa Libertadores entre Boca y Oriente Petrolero en el que los dos equipos firmaron el empate y consecuentemente el que acabó eliminado del torneo fue River. Hasta la actualidad muy raras veces charlaron personajes principales sobre aquel hecho, y el que decidió contar todo fue Diego Latorre.

Gambeta recordó aquel hecho en el software ESPN FC, donde actúa como panelista, y confesó que en la anterior todo el plantel Xeneize vivió una semana particular, con una apretada directa por la parte de la Barra Brava. “En la semana anterior hubo algo con el Abuelo. Yo no lo padecí tanto en carne propia pues me llamaba con un tono conciliador”, comentó en primer punto el hombre que en este momento está completamente instalado en los medios.

Entonces añadió: “Toda vez que jugábamos contra River o teníamos un tradicional, alzaba el teléfono y escuchaba su voz: ‘¡Nene, mirá que el domingo hay que ganar’. Yo tenía 20 años, y le afirmaba que sí. Pero en este partido particularmente, que fue un viernes, nos llamó el Abuelo, con un tono alén del cordial, alén de la sugerencia. Fue con un tono intimidatorio. ‘Miren que el viernes hay que dejar afuera a River. Deben empatar por el hecho de que si no se pudre todo’. Ese fue el mensaje. Ese partido ahora íbamos condicionados”, aseguró.

Al tiempo, Latorre dejó en claro que el entrenador de ese momento no tuvo nada que ver. “Yo puedo asegurar que Tabárez no sabía nada de nada. Es mucho más, yo arranqué en el banco. Como el partido se encontraba trabado, me logró entrar para ganarlo. La primera que toqué fue al palo. Yo sabía todo. Y me miraron. Entré para ganar el partido. Vino un compañero y me ha dicho: ‘Nene, la puta que te parió. Quedate al costado mío, no te muevas por el hecho de que te voy a cagar a trompadas”, confesó.

Finalmente, el comentarista estrella de ESPN contó de qué manera se convivía en el Xeneize por ese momento con el Abuelo como líder de la barra. “Veníamos de instantes bravos. La 12 había entrado unos cuantos ocasiones al vestuario. No con armas, pero sí entraron a apretar. El domingo te pinchaban la rueda o llamaban a tu familia”, concluyó. Latorre. El sendero de Boca en aquella Libertadores acabó en semifinales con la recordada Guerra de Santiago en frente de Colo Colo.