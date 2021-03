Antes que comience el partido entre River y Boca, se dio una perlita que llamó bastante la atención. ¿Qué ocurrió? Marcelo Gallardo retardó mucho más de lo que se espera en arrimarse al banco de suplentes. Pues en exactamente el mismo había un ayudante técnico del Millonario haciendo una secuencia de trabajos. A razón de que en el techo había un elemento algo especial. Uno que no había de estar allí.

«Voy a comenzar a sacar micrófonos, no me agrada que todo se realice público, por el momento no poseemos privacidad», expresó el pasado viernes en ruea de prensa. Y el día de hoy, antes que empieze el acercamiento, cumplió. Ya que efectuó una indicación técnica en el medio del campo de juego. En tanto que el banco de suplentes del Mucho más Grande había sido intervenido con la existencia de 2 micrófonos. ¿Eran de la televisión? Parece ser, los puso Boca.

Hay que rememorar que la protesta de Marcelo Gallardo se causó después de que se filtró el audio de su charla con un línea. ¿Qué le ha dicho? «Sos muy mentiroso, muy mentiroso», le manifestó el pasado lunes en la derrota en frente de Argentinos en el Monumental. Es que el fútbol en pandemia en este momento tiene otro contexto. Uno en donde los players y los técnicos son mucho más personajes principales que antes.





El ademán de Marcelo Gallardo