Boca perdió contra Talleres 2 a 1 en un muy flojo partido del Xeneize. Para sus hinchas se trata de una derrota muy dolorosa, ya que más allá del resultado el rendimiento colectivo dejó mucho que desear. En la conferencia de prensa una vez finalizado el encuentro, Miguel Ángel Russo expresó lo siguiente: “Lo de hoy no fue un retroceso, me preocupa que no podemos mantener los niveles. Hay que ser inteligentes. Ir a buscar los partidos en forma ordenada no desesperado”.

Una de las principales críticas que recibió el entrenador, fue el hecho de no haber reutilizado la línea de 3 defensores que acorde a lo fanáticos tanto sirvió contra River. “Uno toma la decisión de acuerdo a lo mejor que sea. A Marcos Rojo lo llevamos de menor a mayor. Necesitamos que se ponga bien y no apurarlo”. Dejando en claro que no estableció el esquema táctico 3-4-3 debido a que el exjugador del Manchester United aún no se encuentra listo para jugar 90 minutos desde su punto de vista.

Finalmente, haciendo un breve análisis del partido, compartió que Talleres logró complicar a su equipo al haber podido abrir el marcador tan rápido. “El rival se encontró con un gol muy pronto, luego hace su juego, tiene espacios. Nunca encontramos el ritmo de juego, no se puede encontrar el ritmo y el juego sin la pelota”. Agregando su preocupación hacia el hecho de que el plantel no logra mantener el nivel individual.

Talleres, un rival muy difícil para Russo

La derrota de esta noche ante el equipo de Córdoba, significó la pérdida del invicto de Boca en esta Copa de la Liga 2021. Para dar contexto el Xeneize era el único equipo que todavía no había sido derrotado en el torneo junto con Unión y Colon de Santa Fe. Pero curiosamente, fue también Talleres contra quien Russo cayó por primera vez en su segundo ciclo con el club de la Ribera. Fue el 15 de noviembre del 2020 por la 3° fecha de la primera fase de la Copa Maradona.

Ahora todas las miradas están puestas en el entrenador, quien si bien tiene contrato hasta fin de año, muchos consideran que si no clasifica a la segunda fase de la Copa de la Liga podría ser destituido. De todas forman Russo se consagró campeón de los dos últimos torneos nacionales, por lo que en principio será difícil para Boca dejar de contar con él, pero si es justo decir que el equipo necesita mejorar mucho.